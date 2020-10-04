AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نشأت الديهي: مصر محفوظة دائما ضد أي جماعة تريد إسقاطها.. فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:14 ص
الديهي
الديهي
محمد حليم قنديل
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية محفوظة من قبل الله- عز وجل-؛ بدليل أن قنوات الإخوان الإرهابية بتركيا تهلل حتي الآن، بعدم خروج المواطنين للتظاهر، ويتساءلون عن الأسباب، ولا يعرفون لها إجابة حتي الآن.

وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "تن" الفضائية، أن جماعة الإخوان الإرهابية كل يوم يضحكون علي المتعاطفين معهم وأنصارهم علي أن سوف تكون هناك مظاهرات ضد النظام لاسقاطه ولا يحدث شئ بعدها.

ووجه الديهي رسالة علي الهواء لسامي كمال الدين والمقاول الهارب محمد علي، قائلا "يا سامي كمال الدين..انت بتلعب بالنار وخلاص هتحرقك..انت ومحمد علي..هتكونوا ضحية لطموح هذا الاردوغاني لمنكافة الدولة المصرية".

وتابع نشأت الديهي، أن مصر دولة شريفة ونظيفة، مؤكدا أن استخباراتها وأجهزتها جميعهم يخدمون الوطن فقط، كما أن مصر لا تعترف ابدا بالتصفية الجسدية، ومصر تعترف بالقانون فقط.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لا تمارس البلطجة ضد أي شخص مهما كان سواء كان في الداخل أو في الخارج، مضيفا أن سامي كمال الدين والمقاول الهارب محمد علي كلاهما يلعبان لعبة قذرة وسوف تنقلب عليهم في القريب العاجل.
Advertisements

موضوعات متعلقة

السويدى: العدالة تقتص للشهداء بعد نجاح العيون الساهرة فى القبض على الإرهابي محمود عزت

برلماني: القبض على الإخواني محمود عزت أصاب الجماعة الإرهابية بالشلل

وقعوا في بعض.. الإخوان تهاجم محمد علي:"بتذيع فيديوهات مظاهرات مفبركة في المحلة"

ليلة بكى فيها الإخوان.. عندما انتهت دعاوى التخريب بـ وصلة ردح بين المقاول الهارب والجماعة الإرهابية

"المصرية للدراسات": إخفاق مظاهرات 20 سبتمبر يعكس فشل التنظيم الإرهابي

فيديوجراف.. قصة انقلاب الهارب "محمد علي" على جماعة الإخوان

ترشيحاتنا

بعد طرد ساسي| مصدر يكشف مصير تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

أنباء عن تدهور حالة ترامب .. أصيب بالحمى والأطباء لجأوا لـ الأكسجين

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

عودة صالح جمعة.. كواليس مران الأهلي بقيادة موسيماني

وفاة أية خيري لاعبة يد الزهور وشقيقة أحمد خيري لاعب الأهلي السابق

اِعرف أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالبنك الأهلي

AdvertisementS

280 حالة .. كارثة فرح البحيرة تتزايد ومدير مستشفى المحمودية يكشف مفاجأة

محام يفجر مفاجأة بشأن مذبحة الرحاب بعد عامين من وقوعها.. فيديو

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

ارتفاع عدد ضحايا الوجبات الفاسدة في فرح بالبحيرة إلى 300 شخص

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

أحمد أبو الغيط يكشف النقاب عن الاسم الحركي للرئيس السادات بحرب أكتوبر

اِعرف أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالبنك الأهلي

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

لقاء بالأمس بعد فراق 32 سنة .. من هي خطيبة عمرو دياب الأولى؟

جبنا كميات كبيرة.. تاج الدين: مصل الأنفلونزا مهم جدا هذا العام ومتوفر في هذا المكان| فيديو

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سيات أتيكا 2021 seat ateca رسميًا في مصر.. صور

طريقة عمل كوكيز الجوافة.. خطوة بخطوة

بـ توب مكشوف.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بأنوثتها من فرح شقيق إلهام شاهين