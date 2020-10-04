نشأت الديهي: مصر محفوظة دائما ضد أي جماعة تريد إسقاطها.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية محفوظة من قبل الله- عز وجل-؛ بدليل أن قنوات الإخوان الإرهابية بتركيا تهلل حتي الآن ، بعدم خروج المواطنين للتظاهر ، ويتساءلون عن الأسباب ، ولا يعرفون لها إجابة حتي الآن.





وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "تن" الفضائية، أن جماعة الإخوان الإرهابية كل يوم يضحكون علي المتعاطفين معهم وأنصارهم علي أن سوف تكون هناك مظاهرات ضد النظام لاسقاطه ولا يحدث شئ بعدها.





ووجه الديهي رسالة علي الهواء لسامي كمال الدين والمقاول الهارب محمد علي، قائلا "يا سامي كمال الدين..انت بتلعب بالنار وخلاص هتحرقك..انت ومحمد علي..هتكونوا ضحية لطموح هذا الاردوغاني لمنكافة الدولة المصرية".





وتابع نشأت الديهي، أن مصر دولة شريفة ونظيفة، مؤكدا أن استخباراتها وأجهزتها جميعهم يخدمون الوطن فقط، كما أن مصر لا تعترف ابدا بالتصفية الجسدية، ومصر تعترف بالقانون فقط.



