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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب: اتفاق جوبا خطوة لإحلال السلام الشامل في السودان

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:41 ص
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
أحمد أيمن
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جهود الأشقاء في دولة السودان نحو تدعيم استقرار دولتهم حيث يمثل "اتفاق جوبا للسلام" خطوةٍ فارقةٍ على صعيد الجهود الممتدة على مدار عقود طويلة لإحلال السلام الشامل في شتى أنحاء السودان. 

وأشادت التنسيقية بالتوقيع النهائي اليوم لاتفاق جوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة وذلك بحضور  وفد رفيع المستوى يترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويضم الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، كما وقعت مصر كشاهد على اتفاق السلام التاريخى.

وأكدت التنسيقية أنه لطالما كان للدولة المصرية دور كبير  في لم الشمل و احلال الاستقرار في السودان و ذلك لأن مصر تعتبر أن الأمن القومي السوداني هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري و أمن واستقرار الشعب السوداني الشقيق هو أمن واستقرار للشعب المصري.

وأوضحت أن الحضور المصري لهذا الاتفاق التاريخي على تقدير الدولة المصرية قيادة وشعبًا للسودان حكومة وشعبًا، ونعبر نحن أبناء وادي النيل عن سعادتنا بتلك الخطوة وباختيار "جوبا" عاصمة جنوب السودان لتوقيع هذا الاتفاق التاريخي وهو ما يدعم ويؤكد على وحدة شعوب وادي النيل.

وأكدت التنسيقية أنها ترحب بالمساعي الصادقة والحثيثة التي بذلتها الوساطة الجنوب سودانية من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق. 

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  قال إن مصر لديها قناعة بأن تنفيذ إتفاق السلام فى السودان يعد أكثر أهمية من التوقيع عليه، موضحا أن الاتفاق يحمل الكثير من الالتزامات السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية والاجتماعية.

وأضاف مدبولى، خلال مراسم احتفالية اتفاق السودان، أن تلك الإلتزامات تشير إلى أن الاتفاق يعد بداية عصر جديد للسودان يملؤه الأمل فى الاستقرار والرخاء، موضحا أن مصر تقدر الجهود الجادة والحميدة التى قامت بها السودان منذ اتفاق منبر جوبا التفاوضي والذى يتوج اليوم بتوقيع اتفاق السلام النهائي.

وقال إن مصر دعمت هذا الاتفاق، بل أعدت وشاركت فى التأسيس له بدعوة الأشقاء فى الحركات المسلحة السودانية لتأكيد النية لتحقيق السلام.

يشار إلى أن 3 جماعات رئيسية وقعت على اتفاق مبدئي في أغسطس الماضي -فصيلين من إقليم دارفور بغرب البلاد وفصيل ثالث من جنوب البلاد- وذلك بعد محادثات سلام استمرت عدة أشهر في دولة جنوب السودان المجاورة.
 
ووافقت في الشهر الماضي جماعة متمردة قوية أخرى، وهي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، على إجراء محادثات جديدة تستضيفها جنوب السودان. ولم تشارك الحركة في محادثات السلام التمهيدية.
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