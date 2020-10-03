علي عاشور: محمد إبراهيم لم يتلق أي عروض.. والأخطاء الدفاعية سبب الخسارة أمام بيراميدز

قال علي عاشور المدير الفني لفريق مصر المقاصة ان الاخطاء الدفاعية وراء تعرضنا للخسارة امام بيراميدز ، خاصة وان الفريق قدم آداء مميزا وسجلنا هدفين لكن تلقينا ثلاثة اهداف بسبب الاخطاء.









واضاف عاشور في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ؛ ان محمد ابراهيم لم يتلق اي عروض نهائيا خلال الفترة الماضية ومستمر مع فريق المقاصة ولا يوجد اي ناد تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب.









وتابع ؛ ان الفريق اليوم قدم آداء مميز امام بيراميدز واستطعنا صناعة فرص كثيرة وتسجيل هدفين ، ونسعى خلال الفترة القادمة لتحسين النتائج والتقدم في ترتيب جدول الدوري .







