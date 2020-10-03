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رياضة

علي عاشور: محمد إبراهيم لم يتلق أي عروض.. والأخطاء الدفاعية سبب الخسارة أمام بيراميدز

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:55 م
محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
حسن العمدة
قال علي عاشور المدير الفني لفريق مصر المقاصة ان الاخطاء الدفاعية وراء تعرضنا للخسارة امام بيراميدز ، خاصة وان الفريق قدم آداء مميزا وسجلنا هدفين لكن تلقينا ثلاثة اهداف بسبب الاخطاء.


واضاف عاشور في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ؛ ان محمد ابراهيم لم يتلق اي عروض نهائيا خلال الفترة الماضية ومستمر مع فريق المقاصة ولا يوجد اي ناد تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب.


وتابع ؛ ان الفريق اليوم قدم آداء مميز امام بيراميدز واستطعنا صناعة فرص كثيرة وتسجيل هدفين ، ونسعى خلال الفترة القادمة لتحسين النتائج والتقدم في ترتيب جدول الدوري .


وحقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا علي نظيره مصر المقاصة 3-2 ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد الجبل الأخضر فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .


وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 30 عن طريق جون انطوي بعد خطأ قاتل من دفاعات فريق مصر للمقاصة في إبعاد الكرة فضغط إيرك تراوري بشكل جيد واستخلص الكرة ثم مررها إلى جون انتوي المتمركز في منتصف منطقة الجزاء والذي لم يجد صعوبة في اسكان الكرة للشباك الخالية.


وأضاف بيراميدز الهدف الثاني فى الدقيقة 43 عن طريق محمد فاروق بعد تمريرة رائعه من عبدالله السعيد ليتوغل ويسددها بقدمه اليسري لتمر من تحت اقدام حارس مرمي مصر المقاصة .

وتمكن فريق مصر المقاصة من تقليص الفارق فى الدقيقة 54 عن طريق ميدو جابر من ركلة جزاء.

ونجح فريق بيراميدز فى احراز الهدف الثالث فى الدقيقة 58 عن طريق عبدالله السعيد بعد تمريرة خاطئة من حارس مرمى فريق مصر للمقاصة محمود حمدي قابلها قائد بيراميدز برأسية سكنت الشباك.

وعاد مصر المقاصة للتهديف مرة أخري فى الدقيقة 67 عن طريق احمد محسن بعد تنفيذ ركله حرة مباشرة من ميدو جابر ، تصل منطقة الجزاء ليسددها احمد محسن ويصطدم بالقائم وتعود له مرة أخري فيسددها علي الفور لتسكن الشباك .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 60 نقطة ، بينما تجمد فريق مصر المقاصة فى المركز السابع برصيد 40 نقطة .
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