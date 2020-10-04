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حوادث

تأجيل طعن سعيد حساسين على حكم استبعاده من الترشح لـ انتخابات النواب

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
سعيد حساسين
سعيد حساسين
كتب محمد زهير
قررت المحكمة الادارية العليا، تاجيل نظر الطعن المقام من سعيد حساسين، علي حكم الدرجة الأولي القاضي باستبعاده من السباق الانتخابي بمجلس النواب، لجلسة 4 أكتوبر الجاري .

وكانت محكمة القضاء الإدارى ، أصدرت حكمًا مفاده إلغاء قرار قبول أوراق ترشح سعيد سعيد بانتخابات مجلس النواب .

وأكدت الدعوى المقامة ضده ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين  لعضوية مجلس النواب ، بالرغم من افتقاد المرشح  لشرط حسن السمعة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده . 

وأضافت الدعوى ، أن شرط حسن السمعة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً ومن الشروط الأساسية الواجب توافرها في من يمثل الشعب بالمجالس النيابية .
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