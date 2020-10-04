تأجيل طعن سعيد حساسين على حكم استبعاده من الترشح لـ انتخابات النواب

قررت المحكمة الادارية العليا، تاجيل نظر الطعن المقام من سعيد حساسين، علي حكم الدرجة الأولي القاضي باستبعاده من السباق الانتخابي بمجلس النواب، لجلسة 4 أكتوبر الجاري .





وكانت محكمة القضاء الإدارى ، أصدرت حكمًا مفاده إلغاء قرار قبول أوراق ترشح سعيد سعيد بانتخابات مجلس النواب .





وأكدت الدعوى المقامة ضده ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين لعضوية مجلس النواب ، بالرغم من افتقاد المرشح لشرط حسن السمعة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده .



