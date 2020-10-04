280 حالة .. كارثة فرح البحيرة تتزايد ومدير مستشفى المحمودية يكشف مفاجأة

قال الدكتور أشرف القلفاط، مدير مستشفى المحمودية، إن قرابة 150 مواطنا من قرية "الفار"، بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة ، أصيبوا بحالة تسمم متوسطة وبسيطة، بعدما تناولوا وجبة عشاء فى حفل زفاف بالقرية يوم الأربعاء الماضى.





وأضاف "القلفاط" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن حالة التسمم تظهر بعد ساعتين من تناول الأكل الملوث، بينما المواطنون في القرية قدموا إلى المستشفى يوم الخميس رغم أنهم تناولوا الطعام في "الفرح"، يوم الأربعاء.









وتابع مدير مستشفى المحمودية بالبحيرة، أن هناك 280 حالة ترددوا على المستشفى منذ يوم الخميس وتم رفع حالة الاستعداد القصوى في المستشفى، مشيرًا إلى أن الحالات كانت متوسطة وبسيطة، موضحا أن 50% من الحالات كانت وهمية.









وأوضح الدكتور أشرف القلفاط، أن جميع الأعراض كانت خفيفة ومتوسطة ولم تكن أعراضا خطيرة من أعراض التسمم، مؤكدا أن أعراض التسمم الشديد تظهر خلال ساعتين من تناول الطعام الملوث، ولكن هذه الحالات أتت ثاني يوم بعد الفرح.







