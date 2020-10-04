رئيس النقل العام: كل المطلوب من كبار السن إظهار الرقم القومي للمحصل للركوب مجانا

أشاد اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، بقرار محافظة القاهرة بالسماح لكبار السن بركوب جميع وسائل الهيئة بالمجان.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكستر نيوز": "كبار السن الذين يتخطي عمرهم الـ 70 معفيين من سعر التذكرة بأي وسيلة نقل، أما الذين يبلغ عمرهم 50 عاما وحتي سن الـ 70 يتحملون 50% من قيمة التذكرة.









وعن المطلوب من المواطن حتي يحصل على خدمة الركوب مجانًا، قال رئيس النقل العام:" كل اللى مطلوب من المواطن هو إظهار الرقم القومي بالبطاقة الشخصية للمحصل".





وتفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل محطة عدلي منصور، وأول قطار كهربائى فى مصر، وكلف وزير النقل الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال بالمشروع وفق الجدول الزمني المحدد.





وخلال الجولة، أكد وزير النقل أنه كلف كل الهيئات ببدء تطبيق تخفيضات تذاكر المترو لكبار السن وفقا لما اتفق عليه مع وزارة التضامن بموجب بطاقة الرقم القومى.









ووجه وزير النقل حديثه لصرافى التذاكر، موضحًا أن التخفيضات لكبار السن 50% على التذاكر لمن فوق سن الـ60 عاما ومجانا لمن هم فوق سن الـ 70 عاما، على أن يكون صرفها بمجرد إظهار بطاقة الرقم القومى فقط.









وكان الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن أهم ما يميز محطة عدلى منصور انها محطة مركزية بها 4 وسائل نقل مختلفة وتحتوي على أحدث البوابات إضافة إلى عمل نظام للاشتراكات لذوي الحتياجات الخاصة بأن تكون التذكرة 50 قرشا لأى عدد من المحطات.





وأشار والي إلى أن هناك تخفيضا للطلبة بنسبة 98% ويوجد اشتراكات وتخفيضات لكبار السن، مؤكدا أن سعر التذكرة يعد جيدا مقارنة بما يتم تقديمه.



