AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. أحدث ظهور لأبناء هالة صدقي .. زفاف سوري في التجمع بتوقيع الهضبة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:22 ص
منة فضالى
منة فضالى
أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

شهدت القاهرة الجديدة واحدة من السهرات الضخمة التي ضمت عددا كبيرا من نجوم الفن والسياسة والمشاهير وذلك خلال الإحتفال بزفاف رجل الأعمال السوري "باسل سماقية" علي السورية المقيمة بألمانيا "زينة المشوط" العضو بعمليات الاغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة "UN".

يستضيف برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، الفنان محمد هنيدي في حلقة مميزة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

نشر كل من أحمد السقا وأمير كرارة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر شاركا به فى تحدى الكمامة من خلال نشر الهاشتاج الخاص بها ليحثا الجمهور على ارتداء الكمامة. 

حلت النجمة منة فضالى ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، مساء اليوم، وكشفت عن كواليس فيلمها الجديد زنزانة 7 فى حوار خاص.

شهد حفل زفاف أمير شاهين أحدث ظهور للفنانة هالة صدقى مع أبنائها وهو الأمر الذى لفت الأنظار إليها بعد القضية التى اثارت حالة من الجدل الواسع والمعروفة إعلاميًا بقضية انكار النسب. 
Advertisements

موضوعات متعلقة

هالة صدقي: لن أتنازل عن حقي بعد تشهير زوجى بسمعتي

خلافات هالة صدقي وزوجها.. القصة الكاملة لأزمة إنكار النسب.. وتمسك الفنانة بحقها القانوني ورد اعتبارها

ولا انهزام ولا انكسار .. 5 صور تحدت بها هالة صدقي زوجها بعد قضية إنكار النسب

أخبار الفن.. شريف منير يلجأ للقضاء.. هالة صدقي تتحدى زوجها بـ 5 صور.. خناقة رانيا يوسف وسمية الخشاب على التريند

مع الطبطبة نفسها.. هالة صدقي مع حسين الجسمي في أحدث ظهور

أخبار الفن .. تعرف على حبيبة أمير شاهين السابقة وسبب وفاتها .. سارة نخلة تستعرض أنوثتها على إنستجرام

ترشيحاتنا

بيان عاجل من البيت الأبيض عن آخر التطورات الصحية لـ ترامب في المستشفى

ارتفاع أسعار الذهب وانهيار النفط وأسواق المال.. تأثير إصابة ترامب بفيروس كورونا

أخبار الرياضة| بيراميدز يطارد الزمالك.. حقيقة إصابة محمد صلاح بـ كورونا .. وقرار جديد من مرتضي منصور

محام يفجر مفاجأة بشأن مذبحة الرحاب بعد عامين من وقوعها.. فيديو

ارتفاع عدد ضحايا الوجبات الفاسدة في فرح بالبحيرة إلى 300 شخص

من الخنق إلى الشلل .. ماذا يحدث للفرد عند امتناعه عن تناول التطعيمات؟

AdvertisementS

280 حالة .. كارثة فرح البحيرة تتزايد ومدير مستشفى المحمودية يكشف مفاجأة

محام يفجر مفاجأة بشأن مذبحة الرحاب بعد عامين من وقوعها.. فيديو

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

ارتفاع عدد ضحايا الوجبات الفاسدة في فرح بالبحيرة إلى 300 شخص

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

أحمد أبو الغيط يكشف النقاب عن الاسم الحركي للرئيس السادات بحرب أكتوبر

اِعرف أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالبنك الأهلي

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

لقاء بالأمس بعد فراق 32 سنة .. من هي خطيبة عمرو دياب الأولى؟

جبنا كميات كبيرة.. تاج الدين: مصل الأنفلونزا مهم جدا هذا العام ومتوفر في هذا المكان| فيديو

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سيات أتيكا 2021 seat ateca رسميًا في مصر.. صور

طريقة عمل كوكيز الجوافة.. خطوة بخطوة

بـ توب مكشوف.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بأنوثتها من فرح شقيق إلهام شاهين