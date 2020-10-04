مفيش أخلاق .. نادية مصطفى تتحدث عن سبب حذف منشورها الخاص بترامب

علقت الفنانة نادية مصطفى، على حذفها منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل فيسبوك، بشأن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد الهجوم عليها، قائلة:"أنا عشت تجربة كورونا ولما بسمع حد اتصاب أنا بترعب، سواء أنا أعرفه أم لا، ولما شفيت من فيروس كورونا كانت دعوتى الوحيد أنى ربنا لا يقدر على أحد سوء عدو أو حبيب".









وأضافت نادية مصطفى خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن تغير الأخلاق هو السبب وراء الهجوم عليها، مشددة على أن الإنسانية تدعونا إلى عدم الشماتة في المرض أو الموت.





وتابعت: " اخلاقنا اتغيرت، أنا مش قادرة أصدق نفسى أن فيه ناس بتشمت في المرض والموت".









ولفتت الفنانة نادية مصطفى إلى أنها قامت بحذف المنشور حتى لا تسبب أي حزن لأى شخص، مشيرة إلى أنها تدعو بالشفاء لكافة المصابين بفيروس كورونا، في العالم كافة، كونه جائحة تقتضى على البشر التضافر والتعاون فيما بينهم حتى يتم تجاوز الجائحة.







