الباحث في شئون الجماعات: التنظيم الإرهابي انكشف واتعرى .. فيديو

قال إبراهيم ربيع الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن الفساد مؤسس في تنظيم جماعة الإخوان وليس طارئا، مؤكدا أن التنظيم الإرهابي انكشف وتعرى.





وتابع ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج "المواجهة" عبر قناة "إكسترا نيوز": "شاهدنا جميعا خلال الأيام الماضية فضح الإرهابي عصام تليمة مافيا الفساد المالي والإداري داخل التنظيم".





وعقب على اعتراف الإرهابى عصام تليمة بوجود لجان الإخوان الإلكترونية تدافع عن فساد قيادات الجماعة الإرهابية، قائلا: "فضائح الجماعة المتوالية التى أقروها باعترافاتهم جعلت كل من كان يتعاطف معهم يراجع نفسهم وطنيا.





ونوه إلى أن من يدير ملف الحراك الثوري والإلكتروني والفضائي رجل فلسطيني يحمل الجنسية الإنجليزية ويملك مبالغ مهولة من الأموال ويذهب لتركيا باستمرار ومن ثم يذهب لبريطانيا مرة أخرى.





ولفت إلى أن اللجان الإلكترونية تدار من خلال شركات علاقات عامة أمريكية وأوروبية لديها كتائب متخصصة في كافة العلوم.





وفي سياق منفصل، استعرض الإعلامي أحمد موسي، مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، رسائل المخابرات التركية للقنوات الإخوانية لتحريض المصريين ضد وطنهم وتزييف وعيهم.





وقال موسي:" الرسائل المتبادلة على جروبات "واتساب" الخاصة بالعاملين بالقنوات الإرهابية، وضعت خطة مكونة من 14 خطوة للتحريض على العنف والإرهاب، وزعزعة الاستقرار، ولكن جميعها خطوات بائسة، حيث تقول نص الرسائل، "هذه الرسالة لمدراء المحطات وترسل للسادة مقدمى البرامج في تليفزيونات الشرق ومكملين ووطن الليلة.





ورغم الفشل الذريع الذى حققته قنوات الإعلام المعادى لمصر، والدعوات التى لم يستجب لها أحدا للنزول والتظاهر ضد الدولة المصرية، والفيديوهات والصور المفبركة التى ينشروها ليلا ونهارا عبر قنواتهم وصفحاتهم، والتجاهل التام من الـ 100 مليون مصرى تجاه كل ذلك، إلا أن جماعة الإخوان الإرهابية، حشدت لجانها الإلكترونية التى قاموا بتدشين حسابات وهمية للترويج لخروجهم بالشوارع.





وفي سياق آخر، عرض الإعلامي أحمد موسى، تسريب صوتي لـ ابنة اللص الهارب محمد علي، وهي تهين وتسب جدها وجدتها؛ لخروجهما في فضائية "صدى البلد" وفضح والدها الهارب.





وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: « الهربان محمد علي معملش لعياله حاجة، وخلى عياله تشتم أبوه.. أكيد هما بيشتموا جدهم؛ لأن ابوهم قاله قبل كده، هضربك بالجزمة».





وأشار إلى أن اللص الهارب محمد علي وباقي الهاربين، يسعون الي الحصول على الجنسية التركية حتى لا يتم ترحيلهم الي مصر فيما بعد.

ولفت موسى، الى أن محمد علي ينصب على الأتراك والقطريين؛ للحصول على الملايين والجنسية، مرددا: «اتجوز بنت سورية وعايش معاها في قصر، بيصرف عليها ملايين، وسايب بناته عايشين في أوضة في تركيا».





كما سخر موسى من مذيع قناة الجزيرة محمد ناصر ووصفه بأنه "محمد كناريا" وقال له "قول للناس إن أحمد موسى بيقول عليا كناريا واتحداك على الهواء أنت والجماعات الإرهابية اللى بتدفعلك الفلوس إنك تقول حكاية الكناريا".





وأضاف : "أتحداك بأعلى صوتى يا محمد يا ناصر أو يا محمد كناريا لو أنت مقولتش، أنا بكرة هقول فلازم تطلع النهاردة تقولهم لماذا تم تغيير اسم محمد ناصر إلى محمد كناريا".





وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي: "لو أنت راجل رد ولو أنت مردتش النهاردة بكرة هيبقى عندى معاد آخر وعندى حاجات هطلعها تطلع تتكلم وتقول لي اتغير اسم من محمد ناصر إلى محمد كناريا".





وأردف موسى: "لو قولت كدة يبقى عداك العيب ولو مقولتش هيبقى عندك مشكلة معايا بكرة ومشكلة مع الناس كلها ولازم تطلع تتكلم بشكل واضح وتحدد الأسباب الحقيقية لاسم كناريا".





وقال مقدم برنامج على مسئوليتي: "راجع نفسك يا كناريا وأنا مستنيك تقول ولو مقالش بكرة هتبقى الليلة الكبيرة والتحدي لازم يكون مباشر على الهواء".