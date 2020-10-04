AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محام يفجر مفاجأة بشأن مذبحة الرحاب بعد عامين من وقوعها.. فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:44 ص
مذبحة الرحاب
مذبحة الرحاب
أسامة علي
قال المحامي جمال سمير محرم أن هناك 12 قانونا رقابيا في الدولة يجرم الاستيلاء على الأراضي، مضيفا أنه أثناء كشفه مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة، تبين له أن ضحية مذبحة الرحاب عماد سعد كان على علاقة بالمجموعات التي تستولي على الأراضي وادعى أن له ملايين.

وفجر سمير محرم، خلال حواره مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، حول مذبحة الرحاب التى تمت عام 2018 بقتل أسرة مكونة من 5 أفراد، لافتا إلى أنه تقدم ببلاغ ضد مجموعة معينة من مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة، معقبا:" المجموعة دى كانت عملت جلسة عرفية مع رب أسرة الرحاب المقتولة بشأن ارض تابعة للدولة تم الاستيلاء عليها وطالب المقتول بـ 25 مليون جنيه".

وتابع: "عرفت ان كان فيه تواصل بين المجموعة محل البلاغ اللى متقدم بيه، ورب أسرة الرحاب المقتولة".


كانت تحريات رجال المباحث كشفت عن الخيوط الأولية لجريمة القتل حيث تبين أن الأب يعمل فى المقاولات وأنه جمع من المواطنين مبالغ مالية كبيرة ولكن تعثره فى السداد جعل الضحايا ينهالون عليه ببلاغات ضده وبعد فترة وجيزة صدر ضده العديد من الأحكام القضائية وأصبح ملاحق أمنيا ليصاب بحالة نفسية سيئة نتيجة لذلك.

وفى ليلة الحادث والتى كانت نهاية زوجته " 43 سنة " و نجله " 22 سنة " ونجلته " 20 سنة " وأخرى " 18 سنة " على يده بعد أن أطلق الرصاص عليهم لتتحول فيلاتهم إلى بركة من الدماء وبعدها قام بإطلاق الرصاص على نفسه ليلقى مصرعه فى الحال.

وكشفت التحريات أنه بعد مرور 3 ايام اشتم السكان رائحة كريهة تنبعث من داخل الفيلا فتم إبلاغ الشرطة التى حضرت على الفور وقام رجال الأمن وخبراء المعمل الجنائى بمعاينة جميع مداخل ومخارج الفيلا وفحص المترددين عليها وكذا جار العمل على فحص سجل المكالمات الأخيرة للمتوفين بعد مخاطبة شركات المحمول لكشف غموض ملابسات الحادث، وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بإخطار النيابة التى تولت التحقيق فى الحادث.

وكانت ووضعت النيابة احتمالين، أولهما الشبهة الجنائية، وثانيهما أن تكون الحادثة انتحار، كما أوضح تقرير الطب الشرعى أن افتراضية الانتحار هى الأغلب فى تلك الجريمة، إلا أن أقارب وأصدقاء الأسرة أكدوا أن الأب يستحيل أن يقتل زوجته وأبناءه، وأن الحادث مدبر وهناك شبهة جنائية بالواقعة.
Advertisements

موضوعات متعلقة

ملكية الأراضي الزراعية.. النقض توضح هذه الحالة

انتهاء الموجة الـ 16 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة غدا

ضمن مسئوليتها المجتمعية.. طلعت مصطفى تتبرع بسداد قيمة التصالح لـ 5 الآف أسرة

ترشيحاتنا

فى 5 نقاط .. تعليق محمد فضل الله على تصريحات رئيس جنوب إفريقيا

المرض بـ كورونا مش عيب| الباز يعلق على أنباء إصابة محمد صلاح بالفيروس

السعودية تعلن استئناف العمرة بداية من منتصف الليلة

بـ توب مكشوف.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بأنوثتها من فرح شقيق إلهام شاهين

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

ألفاظ إباحية.. أحمد موسى يعرض تسجيلا مسربا لـ ابنة الهارب محمد علي

AdvertisementS

280 حالة .. كارثة فرح البحيرة تتزايد ومدير مستشفى المحمودية يكشف مفاجأة

محام يفجر مفاجأة بشأن مذبحة الرحاب بعد عامين من وقوعها.. فيديو

ليلى علوى الأجرأ.. نجمات الزمن الجميل يتألقن في فرح شقيق إلهام شاهين.. شاهد

ارتفاع عدد ضحايا الوجبات الفاسدة في فرح بالبحيرة إلى 300 شخص

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

أحمد أبو الغيط يكشف النقاب عن الاسم الحركي للرئيس السادات بحرب أكتوبر

اِعرف أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالبنك الأهلي

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

لقاء بالأمس بعد فراق 32 سنة .. من هي خطيبة عمرو دياب الأولى؟

جبنا كميات كبيرة.. تاج الدين: مصل الأنفلونزا مهم جدا هذا العام ومتوفر في هذا المكان| فيديو

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح سيات أتيكا 2021 seat ateca رسميًا في مصر.. صور

طريقة عمل كوكيز الجوافة.. خطوة بخطوة

بـ توب مكشوف.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بأنوثتها من فرح شقيق إلهام شاهين