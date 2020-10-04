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فن

أخبار السوشيال ميديا| نجوم الفن يهنئون أمير شاهين بزفافه.. إيناس النجار تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها.. ومنى زكي تنشر الإعلان التشويقي لـ الصندوق الأسود

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:29 ص
امير شاهين و إيناس
امير شاهين و إيناس النجار
محمد بدران
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي:



























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