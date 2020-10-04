أخبار السوشيال ميديا| نجوم الفن يهنئون أمير شاهين بزفافه.. إيناس النجار تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها.. ومنى زكي تنشر الإعلان التشويقي لـ الصندوق الأسود

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي:برفقة عائلته.. أحدث ظهور لـ محمود جنش على إنستجرامسارة الطباخ بصحبة نجلاء بدر وهنا شيحة في حفل زفاف أمير شاهينشاهد.. صابرين تهنئ أمير شاهين بحفل زفافهريهام حجاج تهنئ أمير شاهين بحفل زفافه.. حبايب قلبيالله يرزقكم ويمنحكم الحب والصفاء .. هنا شيحة تهنئ أمير شاهين بالزفافرانيا فريد شوقي توجه رسالة رومانسية لزوجها.. شاهدهنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهدأحن أخت في العالم.. سوار النجار تحتفل بعيد ميلادها مع شقيقتها إيناسنسرين أمين تشارك متابعيها بصورة لها مع تامر حسني.. شاهدالأسطورة.. منة شلبي تشارك جمهورها بصورة مع محمد منيرألف مبروك للعروسين.. ساندي علي تهنئ أمير شاهين بزفافهعلي أنغام يا حبيبي لـ محمد رمضان.. إيناس النجار تهنئ شقيقتها بعيد ميلادهامنى زكي تنشر الإعلان التشويقي لـ الصندوق الأسود.. فيديو