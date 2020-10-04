التطوير مستمر .. وزير التعليم العالي: أنا مش عاوز الخريج التقليدي.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن الدليل علي التطوير الذى وصلت إليه الجامعات المصرية هو الترتيب العالمي للجامعات، مشيرا إلى أنه قبل عام 2015 لم يكن لدينا جامعة في الترتيب العالمي.





عبد الغفار خلال لقائه في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن مصر لها الآن 22 جامعة في الترتيب العالمي، وعندما ندخل إلى الترتيب في التخصصات، يمكننا نصل إ لى 200 أو 300 على مستوى العالم، مؤكدا أن التطوير مستمر. وأضافلقائهنصللى





وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن مصر لم يكن بها ما يسمى بالجامعات التكنولوجية، إلى أن قمنا بعمل قانون لها وهذا منظور جديد ، لافتا إلى أن طلاب الدبلومات الفنية وصل عددهم هذا العام إ لى 700 ألف طالب.





وتابع أن الجامعات التكنولوجية الهدف منها إزالة الحاجز النفسي لطلاب الدبلومات الفنية وهذا يساعده على التعليم والتدريب.





واستطرد: "حاجتي الي خريج الجامعات التقليدية ليست كحاجتي إلى الفنيين"، منوها إلى أن عدد الكليات في الماضي كان لا يتماشى مع الزيادة السكانية.



