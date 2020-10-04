AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

13 إجراء لتنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:59 ص
المخلفات
المخلفات
ايمان البكش
اتخذت وزارة التنمية المحلية خطوات  هامة للاسراع في تنفيذ واتمام  المرحلة الاولي لمنظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات ، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، وتسهم فى توفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي بالمنظومة.

وتتضمنت الإجراءات:

تكلفة المرحلة الأولى من البنية الأساسية تبلغ 1.78 مليار جنيه. 


-كلف وزير التنمية المحلية الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة بالمحافظات  ومعدلات رفع تراكمات القمامة.

- ومتابعة إنشاء المحطات الوسيطة والمتحركة وخلايا الدفن الصحي الآمن، وموقف توريد المعدات والالات الجديدة الخاصة بالمنظومة. 

- الانتهاء من الأعمال المدنية للمحطة الوسيطة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة بنسبة 95% .

- الانتهاء من الأعمال المدنية لمحطتي منطقة ناصر ببني سويف ومحطة دمنهور بالبحيرة بنسبة 85% وجاري إستكمال الأعمال المدنية بباقي المحطات.

- الانتهاء من توريد جميع معدات المرحلة الأولى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وجاري تسليم المحافظات.

- يجري تنفيذ 11 مدفن صحي وجاري البدء في تنفيذ 16 خلية دفن صحي.

- تم البدء في تنفيذ الأعمال المدنية لإنشاء مصنعي تدوير المخلفات بدار السلام بمحافظة سوهاج وكذلك مصنع تونا الجبل بمحافظة المنيا وجاري مراجعة واعتماد المواصفات الفنية لخطوط الإنتاج تمهيدًا لتوريدها. 

-تتضمن  المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات للعام المالي الأول 2019 – 2020 ، إنشاء عدد 27 مدفن صحي آمن في 18 محافظة.

-إنشاء عدد 15 محطة وسيطة ثابتة لإستقبال المخلفات من الأحياء تمهيدًا لنقلها لمصانع التدوير والمعالجة في 7 محافظات.

- انشاء 7 محطات وسيطة متحركة في 3 محافظات.

- إغلاق 39 مقلب عشوائي في 8 محافظات.

 -إنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات في 3 محافظات.

Advertisements

موضوعات متعلقة

لإنشاء مصنع .. محافظ أسيوط يلتقى مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة

استمرارا لمتابعة المشروعات بالمحافظات.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالبحيرة.. و802 مليون جنيه إجمالي الاستثمارات

محافظ أسيوط يبحث إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بتكلفة 2.4 مليون يورو

أهم إنجازات وزارة التنمية المحلية في عهد الرئيس السيسي.. إنفاق 157 مليار جنيه على مشروعات أفادت نحو 90 مليون مواطن بالمحافظات

بتكلفة 57.2 مليون جنيه.. البيئة: تسلم مواقع إنشاء 5 محطات لجمع القمامة في 3 محافظات

بالمرحلة الأولى لمنظومة المخلفات.. شعراوي: إنشاء 27 مدفنا صحيا آمنا في 18 محافظة و15 محطة وسيطة

ترشيحاتنا

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. اشتري آيفون 8 بـ 3500 جنيه فقط.. 10 تطبيقات تدمر هاتفك الذكي

لاعب الأهلي السابق: تشابه أسماء وراء شائعة وفاتي .. فيديو

ننشر مواعيد قطارات السكة الحديد من القاهرة للمحافظات اليوم

تعرف على أسعار ومواصفات أشهر سيارة صينية فى مصر..صور

كيفية صلاة الاستخارة ووقتها .. ماذا قال عنها العلماء وأفضل الأدعية فيها

أسعار الذهب اليوم 4-10- 2020

AdvertisementS

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

أخبار الرياضة.. عطل فني يضرب قناة الزمالك.. موقف فايلر من تدريب بيراميدز.. ووجهة أحمد حمدي بعد الجونة

وزير التربية والتعليم: لا حاجة للدروس الخصوصية ولا تنشغلوا بالتقييم والدرجات

أنباء عن تدهور حالة ترامب .. أصيب بالحمى والأطباء لجأوا لـ الأكسجين

شاهد.. لحظة إحراق المصاحف على يد دنماركيين والشرطة تعتقل من يمنعهم

هواتف iPhone 12 تتفوق على iPhone 11 بهذه المميزات

بعد تعافيه من السرطان.. الجمهور يبحث عن جمال يوسف

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

هل تخفيف المرأة لملابسها يمنع دخول الملائكة للمنزل ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص آخر بداخلك.. الكايميرا ظاهرة علمية مخيفة تؤكد انصهار التوائم واحتفاظ الأم بأجزاء من جنينها

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

بـ2000 دولار.. ماركة شهيرة تصنع فساتين رجالي.. وسبب غريب لتصميمه