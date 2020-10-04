عضو المجلس الاستشاري لترامب: حالة الرئيس الأمريكي في تحسن

كشف جابرييل سوما عضو المجلس الإستشاري لترامب، آخر تطورات إصابة الرئيس الأمريكي وزوجته بفيروس كورونا.





وقال سوما خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "غرفة الأخبار" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "الوضع الصحي للرئيس الأمريكي جيد ودرجة الحرارة انخفضت وهي دلالات تؤكد أن حالته الصحية في تحسن من يوم لـ آخر".





وأردف:" طالما صحة ترامب في تحسن فلا يوجد قلق من إجراء الإنتخابات الرئاسية"، مو ضحا أن الرئيس الأمريكي ترامب والبيت الأبيض يحاول قدر الإمكان إجراء الإنتخابات ومسايرة الأمور كما هي، لافتا إلى أن شعبية الرئيس كما هي ولم تقل.





وعن موعد خروج ترامب من المستشفى، أكد الدكتور وليد فارس، أن الفريق الطبي هو المختص والموكل بتحديد موعد خروج ترامب.





وعن حقيقة تقرير الـ سي ان ان بأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي في خطر وأنه يتنفس بصعوبة، قال فارس: "الإعلام المعارض يحاول إثبات أن الحالة الصحية له غير جيدة حتى تطالب المعارضة بانسحابه من ماراثون الانتخابات".





وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية (31 يوما)، أثبتت الاختبارات إصابة الرئيس الأمريكي الحالي والمرشح الرئاسي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا.





وبالنظر إلى عمر ترامب، 74 عامًا، فهو في فئة عالية الخطورة لمضاعفات المرض، على الأقل سيتعين عليه العزلة أثناء علاجه، ما يعني أن المنافسة الرئاسية الأمريكية قد تغيرت بشكل أساسي.





من الواضح أن فترة عزلة الرئيس ترامب الذاتية تؤثر على قدرته على القيام بحملته الانتخابية، لذا فقد أثير السؤال حول ما إذا كان من الممكن تأجيل الانتخابات، وكيف يمكن أن يحدث هذا.