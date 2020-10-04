بدء المرحلة الثانية من تنسيق جامعة الأزهر إلكترونيا

أعلنت جامعة الأزهر، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق رغبات القبول لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية وطالباتها، الدور الثاني إلكترونيًّا، اليوم الأحد وتستمر حتى الثلاثاء القادم.





ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات على بوابة الحكومة المصرية عبر هذا الرابط



ويقدم"صدى البلد" للطلاب والطالبات الأماكن التى من الممكن أن يتقدموا فيها برغباتهم الكترونيا.

يوجد بفرع جامعة الأزهر بالقاهرة، عدة مكاتب هى: وحدة نظم المعلومات والشبكات، بكلية العلوم بنين، وفى طنطا يوجد مكتب التنسيق بكلية أصول الدين والدعوة "بنات"، أما فى محافظة قنا فيوجد فى كلية الدراسات الإسلامية "بنات"، وكلية الهندسة"بنين"، وفى أسوان مكتب كلية الدراسات الإسلامية"بنين"، والإسكندرية فى كلية الدراسات الإسلامية"بنين" وفى محافظة أسيوط يقدم الطلاب رغباتهم فى كلية العلوم"بنات"، وكلية الطب"بنين".



