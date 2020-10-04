AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نائب رئيس جامعة الأزهر: طالبات معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ضربن أروع الأمثلة للشباب

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:14 ص
معرض هندسة الأرقام
معرض "هندسة الأرقام في حرب أكتوبر"
محمد شحتة
تنظم جامعة الأزهر معرضًا بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر تحت عنوان: "هندسة الأرقام في حرب أكتوبر.. ودور الأزهر بها"، في إطار الاحتفاء وإحياء الإنجازات والمناسبات الوطنية، واستلهام روح انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وتعريف الشباب بتلك الإنجازات التي تحققت على أيدي أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية الباسلة.

وأشاد الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بالأداء والمستوى المتميز الذي لمسه من الطالبات القائمات على تنظيم المعرض، وذلك خلال متابعته أمس السبت، في وجود الدكتور على البيلى وكيل كلية الهندسة بنات الأزهر بالقاهرة، والدكتور الجندي شاكر، رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة؛ والدكتور رجب محمد الصغير ، حيث أثنى على الجهد المبذول من الطالبات، وما قمن به خلال اليومين الماضيين من جهد، ليلًا ونهارًا؛ لإخراج المعرض في أبهى صورة تليق بعراقة جامعة الأزهر، وانطلاقًا من دورها الوطني الأصيل بجانب مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن المعرض يقام في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ على الاحتفاء والاحتفال بتلك المناسبة العظيمة، التي قام بها أبناء الوطن من رجال القوات المسلحة المصرية، وغرس روحها العظيمة وقيمها وعبرها في نفوس منتسبي الجامعة وطلابها وطالباتها.

وتابع نائب رئيس الجامعة على مدار الساعة ما حققته طالبات جامعة الأزهر المشاركات في تنظيم المعرض من إنجازات، حيث أثنى عليهن؛ لما تميزن به من الدقة والإتقان والتفاني، ليضربن أروع الأمثلة لشباب مصر الوفي المحب لوطنه والمعتز بانتصاراته المشرفة.

جدير بالذكر أن المعرض يقام اليوم الأحد بحضور قيادات الجامعة، في مقر قاعة احتفالات جامعة الأزهر بفرع البنات، الساعة الواحدة ظهرًا.
نائب رئيس جامعة الأزهر: طالبات معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ضربن أروع الأمثلة للشباب
نائب رئيس جامعة الأزهر: طالبات معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ضربن أروع الأمثلة للشباب
نائب رئيس جامعة الأزهر: طالبات معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ضربن أروع الأمثلة للشباب
نائب رئيس جامعة الأزهر: طالبات معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ضربن أروع الأمثلة للشباب
نائب رئيس جامعة الأزهر: طالبات معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ضربن أروع الأمثلة للشباب
نائب رئيس جامعة الأزهر: طالبات معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ضربن أروع الأمثلة للشباب
نائب رئيس جامعة الأزهر: طالبات معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ضربن أروع الأمثلة للشباب
نائب رئيس جامعة الأزهر: طالبات معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ضربن أروع الأمثلة للشباب
نائب رئيس جامعة الأزهر: طالبات معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ضربن أروع الأمثلة للشباب
نائب رئيس جامعة الأزهر: طالبات معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ضربن أروع الأمثلة للشباب
نائب رئيس جامعة الأزهر: طالبات معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ضربن أروع الأمثلة للشباب
نائب رئيس جامعة الأزهر: طالبات معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ضربن أروع الأمثلة للشباب
نائب رئيس جامعة الأزهر: طالبات معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ضربن أروع الأمثلة للشباب
نائب رئيس جامعة الأزهر: طالبات معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ضربن أروع الأمثلة للشباب
نائب رئيس جامعة الأزهر: طالبات معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ضربن أروع الأمثلة للشباب
نائب رئيس جامعة الأزهر: طالبات معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ضربن أروع الأمثلة للشباب
Advertisements

موضوعات متعلقة

مشاريع تخرج طلاب هندسة الأزهر تنجح في تنفيذ نظام كهربائي لبنك ومستشفى بالطاقة الشمسية

مشاريع تخرج طالبات هندسة الأزهر تتناول تطوير الحرم الجامعي بمدينة نصر

رئيس جامعة الأزهر يكرم فريق إيناكتس أبطال العالم في ريادة الأعمال

جامعة الأزهر تنظم معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر.. الأحد

بدء المرحلة الثانية من تنسيق جامعة الأزهر إلكترونيا

ترشيحاتنا

اِعرف أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالبنك الأهلي

بعد اعتزال المهنة .. الطبيب كفيف كورونا يعلن خوض انتخابات مجلس النواب.. فيديو

بعد رحيل فايلر.. ديفيد سيزا يكشف أسباب استبعاد صالح جمعة من تشكيل الأهلي

ألفاظ إباحية.. أحمد موسى يعرض تسجيلا مسربا لـ ابنة الهارب محمد علي

آخر تطورات الحالة الصحية لـ ترامب وموقفه من إنتخابات الرئاسة الأمريكية.. تفاصيل

بعد أزمة تخفيض راتبه.. رئيس الوزراء البريطاني يختار سيدة «مُسلمة» لتربية ابنه الرضيع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة إحراق المصاحف على يد دنماركيين والشرطة تعتقل من يمنعهم

طرح سيات أتيكا 2021 seat ateca رسميًا في مصر.. صور

طريقة عمل كوكيز الجوافة.. خطوة بخطوة