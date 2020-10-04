نائب رئيس جامعة الأزهر: طالبات معرض هندسة الأرقام في حرب أكتوبر ضربن أروع الأمثلة للشباب

تنظم جامعة الأزهر معرضًا بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر تحت عنوان: "هندسة الأرقام في حرب أكتوبر.. ودور الأزهر بها"، في إطار الاحتفاء وإحياء الإنجازات والمناسبات الوطنية، واستلهام روح انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وتعريف الشباب بتلك الإنجازات التي تحققت على أيدي أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية الباسلة.





وأشاد الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بالأداء والمستوى المتميز الذي لمسه من الطالبات القائمات على تنظيم المعرض، وذلك خلال متابعته أمس السبت، في وجود الدكتور على البيلى وكيل كلية الهندسة بنات الأزهر بالقاهرة، والدكتور الجندي شاكر، رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة؛ والدكتور رجب محمد الصغير ، حيث أثنى على الجهد المبذول من الطالبات، وما قمن به خلال اليومين الماضيين من جهد، ليلًا ونهارًا؛ لإخراج المعرض في أبهى صورة تليق بعراقة جامعة الأزهر، وانطلاقًا من دورها الوطني الأصيل بجانب مؤسسات الدولة.





وأشار إلى أن المعرض يقام في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ على الاحتفاء والاحتفال بتلك المناسبة العظيمة، التي قام بها أبناء الوطن من رجال القوات المسلحة المصرية، وغرس روحها العظيمة وقيمها وعبرها في نفوس منتسبي الجامعة وطلابها وطالباتها.





وتابع نائب رئيس الجامعة على مدار الساعة ما حققته طالبات جامعة الأزهر المشاركات في تنظيم المعرض من إنجازات، حيث أثنى عليهن؛ لما تميزن به من الدقة والإتقان والتفاني، ليضربن أروع الأمثلة لشباب مصر الوفي المحب لوطنه والمعتز بانتصاراته المشرفة.





جدير بالذكر أن المعرض يقام اليوم الأحد بحضور قيادات الجامعة، في مقر قاعة احتفالات جامعة الأزهر بفرع البنات، الساعة الواحدة ظهرًا.