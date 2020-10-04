أخبار التوك شو.. السيناريو المتوقع للانتخابات الأمريكية حال عجز ترامب بسبب كورونا.. والاسم الحركي لـ السادات بحرب أكتوبر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، نرصد أبرزها..





كشف الدكتور وليد فارس، مستشار الحملة الانتخابية السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آخر التطورات الصحية لـ رئيس الولايات المتحدة.





أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين أعلن تكفله بتحمل تكاليف قيمة التصالح في مخالفات البناء لخمسة آلاف أسرة من محدودي الدخل من أبناء محافظة الجيزة غير القادرين على السداد على مستوى محافظة الجيزة بالكامل .





أبدى حسام البدري، مدرب منتخب مصر، اندهاشه من محاولة البعض تناول تصريحاته الخاصة بمهاجم الزمالك مصطفي محمد إلى أمور أخري بعيدة عن الواقع والمنطق.





قال الكابتن على عبد الخالق والد المقاول الهارب محمد على، ان نجله مريض بالشهرة، وسقط سقوطا ذريعا أمس.





قال الإعلامى محمد الباز، إن هناك أخبارا متداولة تفيد بإصابة، محمد صلاح نجم المنتخب المصرى ونادى ليفربول الانجليزي، بفيروس كورونا.





قال عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن دول العالم تعاني الآن من زيادة واضحة فى عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، معقبا:" بعض الدول بدأت فيها الموجة الثانية".





كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن الأسم الكودي للرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال مراسلات الحرب.





قال الدكتور أشرف القلفاط، مدير مستشفى المحمودية، إن قرابة 150 مواطنا من قرية "الفار"، بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، أصيبوا بحالة تسمم متوسطة وبسيطة، بعدما تناولوا وجبة عشاء فى حفل زفاف بالقرية يوم الأربعاء الماضى.



