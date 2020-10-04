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رياضة

وكيل محمد عواد: الحارس مستاء لابتعاده عن المشاركة أساسيا مع الزمالك.. فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:13 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
كشف عمر البنا وكيل محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك عن حقيقة قرب رحيل اللاعب عن الفريق عقب استبعاده طوال الفترة الماضية من المشاركة اساسيا والاعتماد على محمد ابو جبل.

وأكد عمر البنا في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن عواد تلقي عرضا من الباطن السعودي للرحيل عن الفريق، ولكن الزمالك رفض الأمر لرغبته في بيع اللاعب بمبلغ أكبر، وعواد احترم قرار مجلس الإدارة.

واَضاف أن عواد حاليا مستاء في الزمالك لابتعاده عن المشاركة أساسيا، بالإضافة لشعوره بـ التضحية به، مشيرا إلى أن عواد يستحق فرصة مشاركة حقيقية مع الفريق.

وأكد أنه من الطبيعي أن يحدث تذبذب في أداء محمد عواد عقب انضمامه للزمالك، وكان من الأفضل أن يحصل على فرصة أكبر، خاصة أنه من أفضل حراس المرمى في مصر.

وتابع ان عواد لم يتلق أي عروض من أندية مصرية، موضحا أنه في حال رحيل عواد عن الزمالك سيكون لفريق مصري آخر. 


كان محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، صورة له اثناء مران الفريق وعلق بـ لوجو الزمالك وقلب احمر.

وكان نادى الزمالك حقق فوزا صعبا على نظيره المصري بهدف دون رد فى أول ظهور للبرتغالى جيمي باتشيكو فى المباراة التى جمعت بينهما الخميس الماضي في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 64 نقطة.

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