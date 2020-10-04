بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي .. جامعة الأزهر تشترك في ورشة عمل لإعداد معلمي الوافدين

تشارك جامعة الأزهر برعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في ورشة عمل لإعداد معلمي المهاجرين والوافدين، ضمن فاعليات المشروع الدولي للجامعة مع مختلف الجامعات الأوروبية والمصرية.





أوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية؛ أن عددًا من الباحثين من مختلف كليات الجامعة سيشاركون في ورشة عمل تعقد بجامعة الزقازيق من اليوم وتستمر حتى الخامس من أكتوبر؛ تمهيدًا لمراجعة مقررات الدبلومة المهنية المتخصصة في إعداد معلمي الوافدين والمهاجرين وغيرهم، بالشراكة مع جامعات: الزقازيق، وأسوان، وهليوبوليس، و6 أكتوبر.





وأشار إلى أن مشاركة جامعة الأزهر تأتي ضمن متطلبات مشروع الاتحاد الأوروبي، وهو برنامج شهادة تعليم الوافدين والمهاجرين للمعلمين المصريين والوافدين من خلال التعلم الهجين (المدمج)، والذي تتم الشراكة فيه مع دول: قبرص، واليونان، والمملكة المتحدة من الجانب الأوروبي.





ويمثل جامعة الأزهر في هذه الورشة الدكتور محمد منصور فرج، مسئول التعاون الدولي وبرامج الاتحاد الأوروبي بالجامعة، والدكتور سعيد دسوقي، المدير التنفيذي للمشروع، والدكتور محمد مجاهد، والدكتور محمود عتاقي، والدكتور أحمد عبد التواب، والدكتور محمود صالح، والدكتور سعد الفتاوى، والدكتورحمدي زيان، والدكتور إبراهيم سيد أحمد، والدكتور مجدي عبد الغني.