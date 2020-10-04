وزير التعليم العالي يشرح بالرسم البياني أسلوب الدراسة في الجامعات .. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر واجهت التحدي خلال الفترة الماضية وحققت ما لم يستطع أحد في العالم تحقيقه، وهو تكملة العام الدراسي لجميع المراحل في ظل أزمة فيروس كورونا.





وأضاف عبدالغفار خلال لقائه في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر: "منذ شهرين ونحن نستعد للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ بعد أقل من أسبوعين.





وأوضح عبد الغفار ، أن التعليم الهجين هو مزيج بين التعلم وجها لوجه والتعليم عن بعد، مؤكدا أن طلاب الكليات النظرية سيحضرون إلى الجامعة من يومين إلى ثلاثة في الأسبوع والكليات العملية 4 أيام. طلابسيحضرونإلىالجامعةيومين إلىالأسبوع





وتابع ان الكليات النظرية ستعتمد على التعليم عن بعد بشكل كبير وسنعمل على تقسيم الدفعات الجديدة إلى مجموعات تدريس صغيرة لتقليل كثافة الطلاب.



