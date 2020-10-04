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المياه والصرف الصحي: ضبط 500 وصلة مخالفة خلال حملة مكبرة للشركة.. فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:31 ص
ارشيفية
ارشيفية
محمد حليم قنديل
قال عادل عطية، رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إن هناك بعض المواطنين يستسهلون ولا يقومون بعمل إجراءات توصيل مياه رسمية ويقومون بتوصيل وصلات مياه دون علم الشركة بذلك وهذا مخالف.


وأضاف عادل عطية خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الاولي المصرية، أن هناك حملات مكبرة من الشركة لملاحقة هؤلاء المواطنين الذين يقومون بالتوصيل المخالف لمنازلهم، مشيرا إلى أن هذه الوصلات تؤثر بالسلب علي موارد الشركة.


وتابع رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن شركات المياه تقوم دائما يعمل الصيانة لجميع محطاتها لتوفير المياة الصالحة للاستخدام الادمي للمواطنين وتوفير خدمة جيدة لهم.


وأوضح عادل عطية، إنه تم كشف ٥٠٠ وصلة مخالفة للمياه في محافظة الغربية، وهذا يؤدي بالسلب علي المواطنين الذين قاموا بالتوصيل الصحيح من خلال الشركة لأن تلك الوصلات تقوم بإضعاف المياه، مضيفا أن التشغيل والصيانة داخل محطات المياه يعتمد علي أموال تحصيل الفواتير الخاصة بالمياه حتي تستمر الخدمة المقدمة.


وأشار إلى أن الشركة تقوم بحملات مستمرة لملاحقة هؤلاء المواطنين المخالفين لقوانين الشركة، هناك فاقد بين المنتج والمباع من المياه بنسبة ٣٠٪ وهذه نسبة ليست بقليلة.
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