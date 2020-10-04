أخبار التوك شو .. حقيقة إصابة محمد صلاح بـ كورونا .. وتصريحات مثيرة للجدل لـ أحمد أبوالغيط

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على مدار الساعة.. ونستعرض أهم هذه الأخبار.





أشاد اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، بقرار محافظة القاهرة بالسماح لكبار السن بركوب جميع وسائل الهيئة بالمجان.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكستر نيوز": "كبار السن الذين يتخطي عمرهم الـ 70 معفيين من سعر التذكرة بأي وسيلة نقل، أما الذين يبلغ عمرهم 50 عاما وحتي سن الـ 70 يتحملون 50% من قيمة التذكرة.









كشف جابرييل سوما عضو المجلس الإستشاري لترامب، آخر تطورات إصابة الرئيس الأمريكي وزوجته بفيروس كورونا.





وقال سوما خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "غرفة الأخبار" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "الوضع الصحي للرئيس الأمريكي جيد ودرجة الحرارة انخفضت وهي دلالات تؤكد أن حالته الصحية في تحسن من يوم لـ آخر".









كشف الإعلامي إبراهيم عيسى عن شعارات حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان عقب إنشاء جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أن أساس شعارات حسن البنا هي التناقض فيما يقوله وفيما يفعله وهذا تناقض الإخوان حتى الآن.





وقال «عيسى» خلال برنامج «أصل الجماعة» المذاع على قناة «ON» إن حسن البنا دعا الي خصام الأحزاب سواء في الحكم او خارجه طالما لم ينضموا إليهم ويصبحون معارضين وأعداء للجماعة، وكان يريد السيطرة على عقول الشباب وطلاب الجماعات.





قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الوحدة العربية والعمل العربي المشترك؛ هو الحل لوقف التنمر التركي والإيراني؛ قائلا: لا بد من وجود مجموعة من 6 دول عربية تكون نواة لتحمل المسئولية في مواجهة الأطماع التركية الإيرانية.





وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنطقة العربية لها من الأهمية الاستراتيجية الكبرى لما تملكه من مخزون من النفط والغاز.





وأردف أنه ما كان لإيران أن تظهر بهذا الأسلوب إلا بعد ضعف واهتزاز الدول العربية، لهذا لا بد من إعادة صياغة الوضع العربي.









قالت نادية بلبيسي مدير مكتب العربية بواشنطن ، إن هناك روايتين للحالة الصحية للرئيس ترامب الاولي هي التي سمعناها من طبيب البيت الابيض وهو قال ان الرئيس ترامب بصحة جيدة ولا يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة .





واضافت نادية بلبيسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن طبيب البيت الابيض قال ان الرئيس الامريكي يباشر أعماله وهو في المستشفى كما ان مستشفى والتر ريد هي مستشفى عسكري وبها جناح خاص ويمكن للرئيس مزاولة جميع أعماله بشكل تام .





قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة التركية لا تعترف إلا بالتصفية الجسدية والاختطاف في خلافاتها مع أعدائها، مشيرا إلى أن المخابرات التركية قامت بقتل وتصفية ٣ سيدات كرديات داخل شوارع باريس.









وأضاف الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "تن" الفضائية، أن المخابرات التركية قامت بخطف بعض عناصر حركة الخدمة داخل ألمانيا، موضحا أن المخابرات التركية أيضا قامت بمحاولة قتل فاشلة في السويد.









قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الدولة سعت إلى توفير مصل الأنفلونزا بكميات أكبر من السنوات السابقة، موضحا أنهم ينصحون به هذا العام الجاري.





وأضاف «تاج الدين» خلال تصريحات تلفزيونية، أننا ننصح بأخذ المصل خاصة للأشخاص الذين لديهم احتمالية بالاصابات تحمى أنفسهم من المرض خاصة في فصل الشتاء حتى لا يحدث خلط بين الأنفلونزا الشتوية الموسمية وفيروس كورونا.





قال الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، إن منطقة سقارة الاثرية التى اكتشف بها 59 مومياء، منطقة مهمة للغاية حيث اكتشف بها مومياء المرضعة الخاصة بالملك توت عنخ امون، ورئيس وزراء مصر فى عصر امنحوتب الثالث، والعديد من مومياوات الشخصيات المهمة.









ولفت حواس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، إلى أن المقبرة التى عثر بداخلها على 59 تابوتا، بها توابيت أخرى لم تكتشف بعد.





وتابع حواس قائلا:" سقارة مقبرة مهمة للناس اللى ادفنت من 2500 سنة تقريبا".





قال الإعلامى محمد الباز، إن هناك أخبارا متداولة تفيد بإصابة، محمد صلاح نجم المنتخب المصرى ونادى ليفربول الانجليزي، بفيروس كورونا.









وأضاف الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"عبر شاشة " النهار، أن نادى ليفربول الإنجليزى الذى يلعب محمد صلاح ضمن صفوفه لم يصرح بخبر إصابة صلاح بفيروس كورونا.









وتابع محمد الباز قائلا:" على العموم الاصابة بكورونا مش عيب".





قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه كان يرغب في زيارة رام الله، ولكن جائحة كورونا منعته من التحرك؛ لافتا إلى أن اصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفيروس؛ جاءت نتيجة كثرة الاجتماعات والتحركات.









وأضاف «أبو الغيط» خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: هناك مسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني، وهي الخروج من الوضع الحالي بالغ الصعوبة؛ موضحا أن هناك حالة من الغضب لدى الأشقاء الفلسطينيين، ولكن أفهمها جيدا.





قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الرئيس الأمريكي السابق أوباما سبب التدمير الذي حدث في الدول العربية لدعم ما يسمى الربيع التدميري في 2011.





وأكد "أبو الغيط" خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الإدارة الأمريكية لها موقف حاد للغاية من القضية الفلسطينية وإذا جدد للرئيس ترامب سيستمر في موقفه؛ منوها أن كل أفكار ترامب وإدارته موالية للجانب الاسرائيلي.





وأشار "أبو الغيط"، إلى أنه لو تغيرت الادارة الامريكية الحالية من الممكن أن نري شيئًا مختلفًا؛ والحق الفعل العربي موجود إذا تراجعت اسرائيل عن التزامها بوقف ضم الاراضي الفلسطنية.