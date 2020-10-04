AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعب الأهلي السابق: تشابه أسماء وراء شائعة وفاتي .. فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:12 ص
شعار الاهلي
شعار الاهلي
حسن العمدة
قال أحمد خيري لاعب الأهلي والاسماعيلي السابق، إنه لم يتعرض لحادث سير كما تردد ببعض المواقع خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف أحمد خيري،  خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "أنا بخير، تحدث معي الكثير.. الحادث لا يخصني".

وواصل:" شقيقة أحمد خيري لاعب كرة اليد، هي من تعرضت للحادث، خالص التعازي له".

يذكر أن خيري لعب للأهلي والإسماعيلي وأخيرًا المقاصة منذ موسمين قبل إعلان اعتزاله.

وتوج النادي الأهلي مؤخراََ ببطولة الدوري هذه النسخة، للمرة 42 في تاريخه بعد أن جمع عدد النقاط المطلوبة للتتويج وابتعد عن المركز الثاني بقدر كبير. 

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق مساء أمس استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز .

وجاءت قائمة الفريق:-

ياسر إبراهيم ، محمود كهربا ، حمدي فتحي ، مروان محسن  ، صالح جمعة ، وليد سليمان ، ايمن أشرف ، علي لطفي ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، أليو بادجي ، محمد مجدي أفشة ، أحمد فتحي ، جيرالدو ، محمد هاني ، محمد شكري ، عربي بدر ، محمد فخري ، مصطفى شوبير.

وطبقا للقائمة فتم ضم صالح جمعة لقائمة الفريق وذلك في أول ظهور لموسيماني مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة  المقاولون العرب في الجولة 31 من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء اليوم الاحد على استاد القاهرة.

Advertisements

موضوعات متعلقة

أبومسلم: تعادل الأهلى مع الإنتاج «طبيعي».. فيديو

أبومسلم: رمضان صبحي لم يرد الجميل للأهلى.. فيديو

حسام عاشور ردا على الجمهور: أنا خنت الأهلي في إيه؟ ..فيديو

أحمد مرتضى: الفوز على الأهلي له مذاق خاص.. وقضية كهربا انتهت

أحمد عادل: رباعي الأهلي حققوا الفارق في الفوز بالدوري.. فيديو

أحمد عادل: أشعر بالقلق من أداء الأهلي

ترشيحاتنا

أنا كده هتضرر.. سيد علي يوجه شكوى على الهواء لمجلس الوزراء.. فيديو

سبب شخصية جونسون المعقدة .. فضيحة لـ والد رئيس وزراء بريطانيا في كتاب جديد

ما حقيقة إصابة محمد صلاح بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

ألفاظ إباحية.. أحمد موسى يعرض تسجيلا مسربا لـ ابنة الهارب محمد علي

280 حالة .. كارثة فرح البحيرة تتزايد ومدير مستشفى المحمودية يكشف مفاجأة

ديفيد سيزا: أوصيت فايلر بعودة صالح جمعة للتدريبات لهذا السبب

AdvertisementS

سيزا يحسم جدل اقتراب فايلر من قيادة بيراميدز بعد الرحيل عن الأهلي

هل طلب فايلر من الأهلي الإبقاء على أحمد فتحي ومنع انتقاله لـ بيراميدز؟ ديفيد سيزا يرد

أخبار الاهلي| تصريحات نارية لـ موسيماني .. صالح جمعة فى قائمة مباراة المقاولون .. عضو جديد فى الجهاز المعاون

وفاة أية خيري لاعبة يد الزهور وشقيقة أحمد خيري لاعب الأهلي السابق

من أفضل لاعبي مصر.. ديفيد سيزا يكشف رد فعل فايلر على صفقة كهربا

عطل فني يضرب قناة نادي الزمالك

#قناة_الزمالك خط_أحمر .. الجمهور يدعم قناة النادي بعد فصل الإرسال

بعد رحيل فايلر.. ديفيد سيزا يكشف أسباب استبعاد صالح جمعة من تشكيل الأهلي

زملكاوي ولا اهلاوي.. زميل محمد صلاح السابق في المقاولون يعلن ميول نجم ليفربول

ديفيد سيزا: أوصيت فايلر بعودة صالح جمعة للتدريبات لهذا السبب

أخبار الزمالك| عواد يرد على أنباء رحيله عن الفريق.. مرتضى منصور يؤجل المؤتمر الصحفي.. ومغادرة بن شرقي وساسي

ما حقيقة إصابة محمد صلاح بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار هوندا honda hrv اليوم في مصر .. صور

سبب شخصية جونسون المعقدة .. فضيحة لـ والد رئيس وزراء بريطانيا في كتاب جديد

اعتدوا عليها وأحرقوها .. مظاهرات غاضبة في الهند بسبب واقعة اغتصاب جماعي .. صور