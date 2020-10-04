لاعب الأهلي السابق: تشابه أسماء وراء شائعة وفاتي .. فيديو

قال أحمد خيري لاعب الأهلي والاسماعيلي السابق، إنه لم يتعرض لحادث سير كما تردد ببعض المواقع خلال الساعات الأخيرة.





وأضاف أحمد خيري، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "أنا بخير، تحدث معي الكثير.. الحادث لا يخصني".





وواصل:" شقيقة أحمد خيري لاعب كرة اليد، هي من تعرضت للحادث، خالص التعازي له".





يذكر أن خيري لعب للأهلي والإسماعيلي وأخيرًا المقاصة منذ موسمين قبل إعلان اعتزاله.

وتوج النادي الأهلي مؤخراََ ببطولة الدوري هذه النسخة، للمرة 42 في تاريخه بعد أن جمع عدد النقاط المطلوبة للتتويج وابتعد عن المركز الثاني بقدر كبير.

