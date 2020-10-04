لاعب الأهلي السابق: تشابه أسماء وراء شائعة وفاتي .. فيديو

قال أحمد خيري لاعب الأهلي والاسماعيلي السابق، إنه لم يتعرض لحادث سير كما تردد ببعض المواقع خلال الساعات الأخيرة.
وأضاف أحمد خيري، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "أنا بخير، تحدث معي الكثير.. الحادث لا يخصني".
وواصل:" شقيقة أحمد خيري لاعب كرة اليد، هي من تعرضت للحادث، خالص التعازي له".
يذكر أن خيري لعب للأهلي والإسماعيلي وأخيرًا المقاصة منذ موسمين قبل إعلان اعتزاله.
وتوج النادي الأهلي مؤخراََ ببطولة الدوري هذه النسخة، للمرة 42 في تاريخه بعد أن جمع عدد النقاط المطلوبة للتتويج وابتعد عن المركز الثاني بقدر كبير.
وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق مساء أمس استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز .
وجاءت قائمة الفريق:-
ياسر إبراهيم ، محمود كهربا ، حمدي فتحي ، مروان محسن ، صالح جمعة ، وليد سليمان ، ايمن أشرف ، علي لطفي ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، أليو بادجي ، محمد مجدي أفشة ، أحمد فتحي ، جيرالدو ، محمد هاني ، محمد شكري ، عربي بدر ، محمد فخري ، مصطفى شوبير.
وطبقا للقائمة فتم ضم صالح جمعة لقائمة الفريق وذلك في أول ظهور لموسيماني مع الأهلي.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 31 من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء اليوم الاحد على استاد القاهرة.