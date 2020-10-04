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لتخفيف كثافات الطلاب .. وزير التعليم العالي: الحضور يومين للكليات النظرية و4 للعملية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:37 ص
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
إبراهيم القادري
أكد  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بين الطلاب في الجامعات والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأوضح «عبد الغفار» خلال تصريحات تلفزيونية، أن الطالب في الكليات النظرية ما بين يومين  إلى 3 أيام في الأسبوع، أما الكليات العملية ما بين 3 إلى 4 أيام في الأسبوع، وأغلبية الوقت تعظيم عملية التعليم عن بعد.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن التدريس يتم في الجامعات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، موضحا أن تعقيم وتطهير المدرجات والمعامل قبل معمل او حصص عملية، فضلا عن الأنشطة الرياضية والتقويم.

ونوه إلى أن التعليم الجامعي يختلف عن التعليم الأساسي بحيث كل جامعة وكلية لها خصوصيتها، موضحا أن 50 طالبا على الحد الأقصى في الكليات العملية، و100 طالب في الكليات النظرية .

وشدد على أن التاكد على إرتداء الكمامات الواقية سواء الطلاب او أعضاء هيئة التدريس والعاملين، فضلا عن عرض وإعلان الإرشادات التي وضعتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية فيما يخص الإجراءات الوقائية، وتعقيم وتطهير أماكن انتظار للطلاب يوميا.
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