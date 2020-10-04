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حوادث

مجلس الدولة يصدر أحكاما نهائية باتة في الطعون الانتخابية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:17 ص
مجلس الدولة يصدر
مجلس الدولة يصدر أحكام نهائية باته في الطعون الانتخابية
محمد زهير
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، عددًا من الأحكام في الطعون على أحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولي القضاء الإدارى، لتكون بذلك أحكام نهائية باتة غير جائز الطعن عليها، وسيتم إرسال الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الكشوف النهائية.

وتضمنت الأحكام رفض ١٣٤ طعنا على الأحكام الصادرة وتأييد حكم أول درجة، فيما أحالت المحكمة ١٨ طعنا إلى محكمة الموضوع للنظر في موضوعها وإصدار حكم، وقررت المحكمة تأجيل ١٢ طعنا لجلسة اليوم الأحد للاطلاع والرد.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بجميع المحافظات أصدرت عددًا من الأحكام سواء باستبعاد مرشحين قُبلت أوراقهم ، أو بإيعاد مرشحين مستبعدين ولم تقبل أوراقهم .

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، نائب رئيس محكمة النقض، تسلم الأحكام الصادرة فى الطعون الانتخابية من محكمة القضاء الإدارى التى صدرت خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة ، بشأن قبول أوراق بعض المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابى، وكذا الأحكام الصادرة باستبعاد بعض المرشحين المقبولين، لمراجعتها وتنفيذها فى ضوء منطوق الحكم الصادر فى كل طعن انتخابي.
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