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حماية المستهلك: الأزهر رد 40% من مصروفات العام الدراسي الماضي.. فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:30 ص
ارشيفية
ارشيفية
محمد حليم قنديل
قال الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك استجابة من المدارس الدولية لقرار الجهاز المتعلق برد نسبه 25% من إجمالى مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020.

وأضاف سمير خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن الأزهر الشريف خاطب جهاز حماية المستهلك، برد ما يقدر بـ40% من قيمة المصروفات وليس 25%".

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يناشد أولياء الأمور التقدم بشكاوى للجهاز حال عدم تنفيذ القرار أو تنفيذه بشكل منقوص، موضحا أن نسبة المدارس والجامعات الخاصة التي التزمت بالقرار وصلوا لـ٨٠٪ من إجمالي المدارس والجامعات.

كان رئيس جهاز حماية المستهلك، كشف تفاصيل قرار إلزام المدارس الجامعات برد 25 % من مصروفات النقل أو خصمها من العام الدراسي الجديد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم حساب فترة توقف الدراسة بقرار رئيس الوزراء في منتصف مارس وحتى انتهاء العام الدراسي وكانت 25% من أيام العام الدراسي.

ولفت الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن القرار نشر اليوم بالجريدة الرسمية حتى يضمن وصوله للجميع.

وأردف، في حال عدم استجابة المدرسة يجب على المتضرر التواصل مع الجهاز بأي وسيلة، وحينها يتم منح مهلة قصيرة للمدرسة ومن ثم تحال للنيابة وبعدها المحكمة الاقتصادية .
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