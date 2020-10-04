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فن

قريبا على مسرح الريحاني .. مؤلف مسرحية اللوكاندة يروج للعرض

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
محمد نحلة

روج كريم سامي مؤلف مسرحية اللوكاندة للعمل من خلال نشر البوستر عبر حسابه على فيسبوك.


وكتب كريم":مسرحية اللوكاندة قريبا على مسرح الريحاني، أول سيت كوم مسرحي تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج: أشرف عبد الباقي".


ويجرى حاليا الفنان أشرف عبد الباقي، بروفات عمل مسرحية جديدة بعنوان "اللوكاندة"، ومن المقرر أن تعرض المسرحية في أواخر الشهر الحالي. 


المسرحية يتقاسم بطولتها الفنان حمدى الميرغنى، وويزو، ومن المقرر أن يتم عرضها فى مسرح الريحانى وإخراج أشرف عبد الباقى. 


وكان آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقى مسرحية "صباحية مباركة" والذى قام ببطولة على ربيع واوس اوس. 


يشار إلى أن أشرف عبد الباقى قدم مسرح مصر لمدة 6 مواسم، وشارك في بطولته مصطفى خاطر، ويزو، حمدى المرغنى، محمد عبد الرحمن، مصطفى بسيط، وعدد كبير من الوجوه الشابة.


وعلى الجانب الآخر كان كريم سامي، مخرج مسرحية "حزلقوم"، كشف عن كواليس العمل مع الفنان أحمد مكي.


وقال "سامي"، لـ "صدى البلد"، إن أحمد مكي يختلف في عمله عن باقي الفنانين، لافتا إلى أنه يصنع مدرسة خاصة به، ويحب أن يتناقش مع الحاضرين من خلال ورشة عمل، كما نوه بأنه يهتم بأدق التفاصيل الخاصة بالمسرحية، لذلك يأخذ العمل وقتا أكبر ومجهودا، ولكن الأهم أن يخرج للجمهور بشكل جيد حسبما قال.


مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن المهدي ومحمد جلال ويشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد ومحمد سلام وعدد من نجوم الكوميديا واخراج كريم سامي.

يذكر أن كريم سامي  شارك أحمد عبد الوهاب في كتابة مسرحية صباحية مباركة من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.


المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى

قريبا على مسرح الريحاني .. مؤلف مسرحية اللوكاندة يروج للعرض
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