AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد حمدي يعلن وجهته.. ويؤكد: تجربة الجونة انتهت

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:47 ص
احمد حمدي
احمد حمدي
عمرو ابوبكر
أكد أحمد حمدي، لاعب الجونة، أنه وصل له عرض من روبين كازان الروسي وأبلغ فريقه.

وقال حمدي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "وصلني عرض من روبين كازان الروسي وأبلغت الجونة وطلبوا تأجيل الأمر لحسم موقف الفريق بالدوري".

وأضاف: "لا استطيع الوصول لنادر شوقي، كما أنه يرد عليا متأخر والقيد قريب من الإغلاق هناك، بعدما قال لي اترك لي الأمر".

وأكد أنه مستاء من الجونة وتصرفاتها معه، قائلا: "لن أقدر على إعطاء أي شئ داخل الملعب، فأنا ساعدتهم وهما لم يساعدوني".

جدير بالذكر أن، نادر شوقي المدير التنفيذي للشركة الراعية لنادي الجونة، أكد من قبل أن اللاعب أحمد حمدي يود أن يخوض تجربة الاحتراف. 

وأضاف أن، النادي الاهلي هو الاحق في شراء حمدي، وبيراميدز لم يقدم اي عروض للاعب حتى الآن.

وقال نادر شوقي :أحمد حمدي من الصعب وربما من المستحيل الانتقال إلى بيراميدز فالأهلي يحق له استعادة خدماته في أي وقت بحسب العقد المبرم بيننا وبينهم ويحق للأهلي إعادة اللاعب مقابل 16 مليون جنيه".

وتابع: "أحمد حمدي في انتظار عرض رسمي من نادي أوروبي من أجل الاحتراف".

وتمكن الجونة من الفوز على منافسه طنطا والارتقاء للنقطة 34 والاقتراب من الكبار، والابتعاد عن الهبوط بشكل كبير.


Advertisements

موضوعات متعلقة

نجم ريال مدريد السابق: الأندية في إسبانيا ملزمة بتعويض اللاعبين عن الإصابات المزمنة

نادر شوقي: الأهلي لم يطلب عودة أكرم توفيق وأحمد ريان مرشحا للعودة للأحمر

عبد المطلب: لم يتوقع أحد استمرار إسماعيل أحمد بالملاعب حتى الآن

نادر شوقي يكشف حقيقة انتقال أحمد حمدي لـ بيراميدز

نادر شوقي: أحمد حمدي لا يحق له الانتقال لأي نادي مصري دون موافقة الأهلي

أحمد عيد: كنت بموت نفسي في مبارياتي ضد الزمالك

ترشيحاتنا

أنا كده هتضرر.. سيد علي يوجه شكوى على الهواء لمجلس الوزراء.. فيديو

أخبار التوك شو .. حقيقة إصابة محمد صلاح بـ كورونا .. وتصريحات مثيرة للجدل لـ أحمد أبوالغيط

ديفيد سيزا: أوصيت فايلر بعودة صالح جمعة للتدريبات لهذا السبب

بـ مينى جيب وباروكة.. ملك قورة تثير الجدل في أحدث ظهور

والد المقاول الهارب: محمد علي استعان بسورية لضرب أولاده وطليقته المصرية..فيديو

ارتفاع أسعار الذهب وانهيار النفط وأسواق المال.. تأثير إصابة ترامب بفيروس كورونا

AdvertisementS

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

سيزا يحسم جدل اقتراب فايلر من قيادة بيراميدز بعد الرحيل عن الأهلي

وفاة أية خيري لاعبة يد الزهور وشقيقة أحمد خيري لاعب الأهلي السابق

أخبار الاهلي| تصريحات نارية لـ موسيماني .. صالح جمعة فى قائمة مباراة المقاولون .. عضو جديد فى الجهاز المعاون

هل طلب فايلر من الأهلي الإبقاء على أحمد فتحي ومنع انتقاله لـ بيراميدز؟ ديفيد سيزا يرد

بعد رحيل فايلر.. ديفيد سيزا يكشف أسباب استبعاد صالح جمعة من تشكيل الأهلي

زملكاوي ولا اهلاوي.. زميل محمد صلاح السابق في المقاولون يعلن ميول نجم ليفربول

عودة صالح جمعة.. كواليس مران الأهلي بقيادة موسيماني

عطل فني يضرب قناة نادي الزمالك

من أفضل لاعبي مصر.. ديفيد سيزا يكشف رد فعل فايلر على صفقة كهربا

ديفيد سيزا: أوصيت فايلر بعودة صالح جمعة للتدريبات لهذا السبب

أخبار الزمالك| عواد يرد على أنباء رحيله عن الفريق.. مرتضى منصور يؤجل المؤتمر الصحفي.. ومغادرة بن شرقي وساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة إحراق المصاحف على يد دنماركيين والشرطة تعتقل من يمنعهم

طرح سيات أتيكا 2021 seat ateca رسميًا في مصر.. صور

طريقة عمل كوكيز الجوافة.. خطوة بخطوة