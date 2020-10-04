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رياضة

أحمد حمدي: لم أجد احترافية من نادي الجونة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:19 ص
احمد حمدي
احمد حمدي
عمرو ابوبكر
أكد أحمد حمدي لاعب الجونة، أنه في بداية انضمامه للفريق عقد جلسة مع نادر شوقي وتحدث معه حول مستقبله مع الفريق في الفترة المقبلة، وأكد له أن الفريق سيعتمد عليه.

وقال حمدي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، أنه تحدث معه بأن إدارة الجونة محترفة وستوفر له كل شيء يحتاجه، وهذا لم يحدث.

وأشار إلى أنه في أول ستة أشهر قدم أداء جيدا مع الفريق، واستطاع البقاء في الدوري بشكل كبير.

جدير بالذكر أن نادر شوقي المدير التنفيذي للشركة الراعية لنادي الجونة، أكد من قبل أن اللاعب أحمد حمدي يود أن يخوض تجربة الاحتراف. 

وأضاف أن النادي الأهلي هو الأحق في شراء حمدي، وبيراميدز لم يقدم أي عروض للاعب حتى الآن.

وقال نادر شوقي :أحمد حمدي من الصعب وربما من المستحيل الانتقال إلى بيراميدز، فالأهلي يحق له استعادة خدماته في أي وقت بحسب العقد المبرم بيننا وبينهم، ويحق للأهلي إعادة اللاعب مقابل 16 مليون جنيه".

وتابع: "أحمد حمدي في انتظار عرض رسمي من نادي أوروبي من أجل الاحتراف".

وتمكن الجونة من الفوز على منافسه طنطا والارتقاء للنقطة 34 والاقتراب من الكبار، والابتعاد عن الهبوط بشكل كبير.
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