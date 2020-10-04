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رياضة

المصري يشكو من اتحاد الكرة: بيعايرونا بطرد ساسي وما بيردوش علينا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:47 ص
لحظة طرد فرجاني ساسي
لحظة طرد فرجاني ساسي
عمرو ابوبكر
قال حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن فريقه تعرض لظلم تحكيمي خلال مواجهة الزمالك الماضية، دون أي رد فعل من مسؤولي اتحاد الكرة.

وأضاف عمار خلال تصريحات في برنامج جمهور الثالثة مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت، أن مسؤولي فريقه يتعرضون للعقوبات عندما يتحدثون إعلاميًا رغم تقدمهم بالتماس أكثر من مرة.

وأكد عمار: "من يتحمل الأخطاء التي تحدث؟ لنا ركلة جزاء واضحة في لقاء الزمالك الماضي، وعندما تحدثت مع عضو في اللجنة الخماسية مطالبًا بحقوق المصري قال لي مش كفاية طرد فرجاني ساسي.

وتابع: "نتعرض للظلم في وقت نحن بحاجة إلى كل نقطة، واتحاد الكرة لا يتحرك، عندما نطلب ألا يتواجد حكم ما في مبارياتنا فلا نجد رد فعل من المسؤولين".

وأنهى تصريحاته: "تقدمنا بالتماس أكثر من مرة لاتحاد الكرة ولا نجد ردا، وعندما نتحدث في الإعلام نتعرض لعقوبات، لا بد من معاقبة أي حكم يخطئ".

وقام فرجاني ساسي لاعب الزمالك فى لقاء المصري بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء وقام الأخير بطرده فى الدقيقة 36 فى المباراة المقامة حاليا في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى سوف تلجأ إلى المادة ٢٢ فى لائحة الانضباط والأخلاق بشأن واقعة التعدى على الحكم فى مباراة الزمالك والمصري التى أقيمت مساء أمس الخميس وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.

كان اتحاد الكرة قد قرر إحالة واقعة طرد فرجانى ساسى إلى لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبة اللازمة بعد انفعال اللاعب على الحكم أمين عمر وانتظار تقرير حكم المباراة لإحالته للانضباط.

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