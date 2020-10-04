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منوعات

بـ2000 دولار.. ماركة شهيرة تصنع فساتين رجالي.. وسبب غريب لتصميمه

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:34 ص
فستان رجالي
فستان رجالي
عزة عاطف
تخرج الموضة علينا بأشكال غريبة كل عام، فاليوم أنتجت العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة Gucci فستانًا رجاليًا باللون البرتقالي في محاولة منها لمحاربة "الصور النمطية السامة التي تشكل الهوية الجنسية الذكورية" كما زعمت.

وفقًا لماركة الأزياء الشهيرة يأتي ثوب الترتان الغريب، الذي يمكن "ارتدائه فوق بنطلون جينز ممزق"، بـ "ألوان دقيقة تعكس فكرة الانسيابية التي تم استكشافها في عرض أزياء خريف وشتاء 2020.
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يأتي الفستان البرتقالي والبيج، مصنوعًا من القطن بنسبة 100٪، مزود بأكمام قصيرة وتطريز مدبب وحزام خصر ساتان وأزرار أمامية، وهي تصميمات أنثوية، تحول الرجال إلى أشباه نساء.

وسخر رواد مواقع التواصل من سعر الفستان الذي بلغ 2.600 دولارًا (ما يعادل حوالي 39 ألف جنيه مصري)، فيما انتقد آخرون الهدف منه قائلًا: "جوتشي تريد المساعدة في تغيرر الصورة النمطية السامة للرجال بلباس مثل هذا.. ليبدو وكأنهم عاجزين".

وحاولت الشركة دعم وجهة نظرها بنشر صور لرجال يرتدون الفساتين والقمصان الطويلة المشجرة والمزرقشة، وهو ما رسم صورة متأخرة تعود من العصور الوسطى ممزوجة بلمسة أنثوية، أرادت أن يتبناها الرجال.

كتبت إحدى المستخدمات: " إنه ليس حتى فستان جميل.. يبدو مثل الملابس التي كانت ترتديها أمي عندما كانت طفلة" ، وكتب مستخدم: "حتى تعبر وجه الموديل وكأنه يقول: هل أنت جاد؟".

وانتقل مستخدم آخر إلى وجهة نظر جديدة: "إذا تركنا جانبًا كل شيء آخر يمكن التعليق عليه، فلماذا يرتدي شخص ما شيئًا بقيمة 2600 دولار مع الجينز الأزرق؟".

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