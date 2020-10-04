علامات تغيير سير الكاتينة.. تعرف عليها

من الاعطال شائعة الحدوث هو الانقطاع المفاجئ لسير الكاتينة، وينتج عنه التوقف التام للسيارة ، ولكن قبل حدوث ذلك فهناك بعض المؤشرات التي لها دلالة على حدوث هذا العطل.





يعتبر أفضل الأمور الواجب مراعاتها لتجنب هذا العطل، هو الكشف الدوري واتباع عناصر السلامة ، وتغيير سير الكاتينة في موعده المحدد وعدم السير لمسافات كبيرة اذا تجاوزت مسافة تغييره.





و من المؤشرات التي قد تدفعك بالكشف على سير الكاتينة، هي سماع صوت صفير بشكل مؤقت ثم يختفي، ويعد ذلك علامة واضحة تدل على قرب تلف سير الكاتينة وانتهاء العمر الإفتراضي له، ولكن في بعض الأحيان ينخدع الكثير وراء هذا الصوت ، فمن الممكن أيضًا وجود تلف في البكرة التي يحمل عليها السير.





ومن العلامات الهامة أيضًا هي، تشقق سير الكاتينة وهي علامة هامة تعطي انذار واضح، فاذا كثرت التشققات فهذا يدل على أن السير قد تم استهلاكة بشكل كبير.





و أيضًا عند اختفاء الخطوط البارزة على الهيكل المطاطي، كل هذه مؤشرات واضحة تجعلك تتجه على نحو السرعة لتغيير سير الكاتينة الخاص بسيارتك.



