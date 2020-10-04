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سيارات

خلى بالك ..إهمال زيت "الفتيس" سيكلفك الكثير

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
خلى بالك..إهمال زيت
خلى بالك..إهمال زيت "الفتيس" سيكلفك الكثير
قسم السيارات
لا جدال أن ناقل الحركة من القطع الداخلية الأساسية للسيارة، وهو المتحكم الأول عن السرعات التي تسير بها سيارتك، فمن الأمور الواجب مراعاتها هو اتباع الكشف الدوري لتغيير زيت "الفتيس"، لتجنب الأضرار الناتجة عن اهمال هذا الجزء الهام.

يختلف ناقل الحركة من سيارة لأخرى من حيث طبيعة النظام، فهناك ناقل الحركة اليدوي و الأوتوماتيك فهما مختلفين كثيرًا في ديناميكية الحركة، ولكن يتفقان فى استخدام زيت "الفتيس" وضرورة العناية به.

يعود السبب الرئيسي وراء ضرورة تغيير زيت ناقل الحركة، هو الحرارة الناتجة داخل علبة السرعات، نتيجة الإحتكاك الذي يحدث بين التروس، فعند فقدان "زيت الفتيس" لـ لزوجته ولخواصه الديناميكية التي تحافظ على ناقل الحركة، فيحدث ذلك خطورة كبيرة على العمر الإفتراضي له.

وينصح للسيارات التي تحتوي على ناقل الحركة الأوتوماتيك، بتغيير الزيت في مسافة لاتتعدى 50 ألف كيلومتر ومتابعة موعد تغييره باستمرار عند قطع هذه المسافة.

الأمر الذى يرتبط أيضًا بناقل الحركة اليدوي، والذي يبدو أكثر استهلاكًا بجانب الناقل الأوتوماتيكي، خاصةً داخل المدينة حيث ينصح بتغييره عند قطع مسافة 30 ألف كيلومتر.

و من المؤشرات أيضًا التي يجب التوقف عنها، فور تواجد تأخير في أداء السيارة وسرعة الإستجابة "للغيار"، وذلك عند تلقي السيارة لإشارة الاندفاع لسرعتها، و أيضًا اذا حدثت صعوبة في نقل السرعات "الغيارات"، فكل هذه مؤشرات واضحة توجب لك الكشف سريعًا عن ناقل الحركة، وذلك لتجنب أضرار قد تدفعك إلى تغيير الفتيس بالكامل.
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