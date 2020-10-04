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سيارات

تعرف على أسعار ومواصفات أشهر سيارة صينية فى مصر..صور

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
تعرف على أسعار ومواصفات
تعرف على أسعار ومواصفات أشهر سيارة صينية فى مصر..صور
قسم السيارات
استطاعت علامة MG الصينية أن تحقق عدة نجاحات داخل السوق المصري من خلال طرح عدة طرازات من السيارات، تلبي إحتياجات قطاعات عريضة و متنوعة من مستهلكى السيارات، الأمر الذى انعكس على إنتشارها بصورة موسعة على الطرق، ولعل أحد أبرز إصدارات الصانع الصيني، سيارة MG5.

كانت قد أعلنت شركة MG الصينية عن أسعار جديدة للسيارة MG5، وقد بلغت هذه الزيادة قيمة تتراوح بين 1000 و2000 جنيه لمختلف فئاتها، فهي سيارة من عائلة السيدان.

والتي تم تزويدها بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، أما عن استهلاك الوقود فبلغ متوسط الاستهلاك نحو 5.8 لتر/ 100 كم.

حصلت السيارة MG5 على عدة تجهيزات الى جانب الشكل المميز، حيث زودت السيارة بجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، ومصابيح LED أمامية الى جانب مصابيح الضباب، ومرايات جانبية كهربائية لسهولة الفتح والطي وفتحة سقف كهربائية ايضا، مع مثبت سرعة لسهولة القيادة على طرق السفر.

كما زودت السيارة بنظام التشغيل المتطور "زر البصمة"، ونظام فرامل الكتروني Ebd، ونظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام التحكم في الفرامل أثناء المنحنيات، المقصورة الداخلية للسيارة زودت في المنتصف بشاشة عرض للوسائط المتعددة ونظام ملاحة بقياس 10 بوصة.

وجاء سعر الفئة الأولى من MG5 بنحو 215 الف جنيه، بينما الفئة الثانية 235.990 ألف جنيه، و الفئة الثالثة كامة التجهيزات مقابل  251.990 جنيه.
تعرف على أسعار ومواصفات أشهر سيارة صينية فى مصر..صور
تعرف على أسعار ومواصفات أشهر سيارة صينية فى مصر..صور
تعرف على أسعار ومواصفات أشهر سيارة صينية فى مصر..صور
تعرف على أسعار ومواصفات أشهر سيارة صينية فى مصر..صور
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