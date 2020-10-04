علي جمعة: من يسعى للسلطة في الإسلام لا يولى عليها.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله تعالى يمنح الملك والسلطة لمن يشاء لقوله تعالى "تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ".





وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن السلطة والحكم هو أمر يسوقه الله عزوجل إلى العبد ابتلاء حتى يرى أيصدق أم يكون من الكاذبين.





وأشار إلى الصحابي أبو ذر، جاء إلى النبي وقال له: "يا رسول الله ولني ولاية من هذه الولايات، فقال النبي: إن هذا الأمر لا نوله من طلبه".





وأكد ان الذي يطلب الحكم أو الولاية لا يولى، منوها أن الدين الإسلامي وسنة النبي ليس فيها تولية أحد الحكم وهو يسعى إليه.





وأضاف، أن الولاية تكون للأكفاء الذين وهبهم الله صفات رجل الدولة والتي تكون في البعض وليس الكل،فهو الذي يتحمل المتناقضات والأحداث المتتالية ولا يفزع وينهزم، ولديه القدرة على القيادة وإدارة الأزمات وحل المشكلات.



