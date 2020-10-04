علي جمعة: من يسعى للسلطة في الإسلام لا يولى عليها.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله تعالى يمنح الملك والسلطة لمن يشاء لقوله تعالى "تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ".
وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن السلطة والحكم هو أمر يسوقه الله عزوجل إلى العبد ابتلاء حتى يرى أيصدق أم يكون من الكاذبين.
وأشار إلى الصحابي أبو ذر، جاء إلى النبي وقال له: "يا رسول الله ولني ولاية من هذه الولايات، فقال النبي: إن هذا الأمر لا نوله من طلبه".
وأكد ان الذي يطلب الحكم أو الولاية لا يولى، منوها أن الدين الإسلامي وسنة النبي ليس فيها تولية أحد الحكم وهو يسعى إليه.
وأضاف، أن الولاية تكون للأكفاء الذين وهبهم الله صفات رجل الدولة والتي تكون في البعض وليس الكل،فهو الذي يتحمل المتناقضات والأحداث المتتالية ولا يفزع وينهزم، ولديه القدرة على القيادة وإدارة الأزمات وحل المشكلات.
كان الدكتور علي جمعة قال إن المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يقف على مدى الاهتمام بالأخلاق الإسلامية في إطارها العام المتمثل في الأمر بكل بر والنهي عن كل إثم والبر في أحد معانيه يراد به معاملة الخلق بالإحسان إليهم قال ابن عمر رضي الله عنهما: البر شيء هين: وجه طلق, وكلام لين.
وأوضح جمعة عبر الفيسبوك، أن الأخلاق الإسلامية
تسمو على كل المذاهب والنظريات الأخلاقية التي لا تزال حائرة تنشد المقياس الخلقي الثابت, ولن يكون ذلك إلا في الهدي الإلهي المحكم, فإن للأخلاق المنبثقة عن الإسلام سمات تتحقق بها ولا تتحقق في غيرها على هذا النحو من الكمال, وذلك لأنها: (صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ) [البقرة:138] وتصب تلك الأخلاق في مصلحة الفرد والمجتمع وتعد حجر الزاوية في البناء, كما أنها توحد بين الدنيا الآخرة في نظام ليس فيه صراع ولا تناقض, بل قوامه الثبات والعدالة والرحمة الشاملة