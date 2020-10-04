مواطنة تستغيث لعلاجها من كسور بسبب حادث سيارة

أرسلت مواطنة استغاثة لموقع صدى البلد لحاجتها الى عمليات لعلاج كسور وتركيب شرائح ومسامير، بعد تعرضها لحادث مأساوي .





قالت المواطنة نادية التى تبلغ من العمر ٦٢ عاما في الاستغاثة إنها كانت ذاهبة لصرف علاج السكر على نفقة الدولة، وتعرضت لحادث سير أسفر إصابتها بكسور في جسدها.





وناشدت الدولة بحاجتها الى اجراء عمليات تبلغ ٣٠ ألف جنيه لعلاج الكسور المتفرقة بالجسد وتركيب شرائح ومسامير.





وتوضح أنها غير قادرة على مصاريف العمليات التى تبلغ ٣٠ ألف جنيه.





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