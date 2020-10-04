أخبار العلوم والتكنولوجيا .. اشتري آيفون 8 بـ 3500 جنيه فقط.. 10 تطبيقات تدمر هاتفك الذكي

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.

لطالما نجح الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون على تحقيق المعادلة الصعبة بين الحجم الذكي و الأداء القوي، ومن هنا برزت إحدى أبرز مميزات الإصدارات الصغيرة منه مثل آيفون 8، إلا أن العيب الوحيد هو السعر المرتفع، ولكن هذ العرض يقدم ميزة الحصول على نسخة منه بأقل من نصف السعر تقريبًا.



