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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. اشتري آيفون 8 بـ 3500 جنيه فقط.. 10 تطبيقات تدمر هاتفك الذكي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


لطالما نجح الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون على تحقيق المعادلة الصعبة بين الحجم الذكي و الأداء القوي، ومن هنا برزت إحدى أبرز مميزات الإصدارات الصغيرة منه مثل آيفون 8، إلا أن العيب الوحيد هو السعر المرتفع، ولكن هذ العرض يقدم ميزة الحصول على نسخة منه بأقل من نصف السعر تقريبًا.


كشف فيديو جديد عن الإمكانات الفائقة التى سيتميز بها هاتف OnePlus 8T من شركة وان بلس الصينية، المقرر أن تطلقه الشركة رسميا يوم 14 أكتوبر الجارى، حيث تنافس هواتف OnePlus 8 الذى أطلقتها الشركة مؤخرا والتى تعد من أفضل هواتف الأندرويد لهذا العام. 


تعتبر هواتف  iPhone 11 هى أفضل هواتف أنتجتها شركة آبل حتى الآن، بل وبحسب معظم مقيمى ومراجعى الهواتف هى  أفضل هواتف ذكية على الإطلاق، حيث تتميز الهواتف بالأداء القوى جدا بسبب معالجاتها التى من نوع  A13 Bionic ، كما أن هاتف iPhone 11 Pro Max يحتوى على أفضل كاميرا موجودة حتى الآن، ولكن مع اعتزام آبل إطلاقه هواتف iPhone 12 خلال أيام والتى ستتفوق بالطبع على هواتف  iPhone 11، الأمر الذى سيجعل الجميع يعيد حساباته من جديد. 


نشرت شركة شاومى الصينية فيديو على صفحتها الرسمية يعرض مواصفات هاتف  Poco C3 والذى تعتزم الشركة اطلاقه يوم 6 أكتوبرالمقبل، وذلك بعد إطلاق هاتف هاتف Poco X3 منذ أيام قليلة، والذى جاء ببطارية كبيرة سعة 600 مللى أمبير.


في خطة موسعة، تعتزم عملاق التسويق الإلكترونى، شركة أمازون Amazon ، والتى تملك شركة "سوق" في مصر، توسيع كيانها التجارى وتثبيت وجودها في السوق المصرية، حيث قررت الشركة التفاوض على حوالى 100 فدان بمحافظة سوهاج لتخزين المنتجات الخاصة بها، للتوجه لخطة أكبر وهى تصنيع منتجاتها وتخزينها ثم بيعها في السوق المصرية لتتخذ منها بعد ذلك مركزا للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  


كثيرا ما تسهل التطبيقات  استخدام الهواتف الذكية، وتقدم  أدوات وآليات جديدة، تسهل العديد من المهام التى نقوم بإجرائها على هواتفنا الذكية، مثل التعديل على الصور والبحث عن الفيروسات المدمرة للهواتف، ولكن هناك العديد من التطبيقات الشائعة المدمرة لهواتفنا الذكية، والتى نقوم باستخدامها يوميا دون إدراك منا. 


منذ أيام قليلة، أعلنت شركة مايكروسوف عن واحد من أفضل أجهزة اللاب توب الموجودة في السوق وهو Surface Laptop Go ، والذى يتمتع بإمكانات قوية، مع سعر يناسب الفئة المتوسطة. 

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