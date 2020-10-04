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رياضة

أخبار الرياضة.. عطل فني يضرب قناة الزمالك.. موقف فايلر من تدريب بيراميدز.. ووجهة أحمد حمدي بعد الجونة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:39 ص
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" في الساعات الأولى من اليوم الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.

حدث عطل فني بقناة نادي الزمالك خلال تقديم الاعلامي أحمد جمال حلقة السبت من برنامج "زملكاوي".

تحدث ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن حقيقة عرض الأهلي عليه تولي المسئولية الفنية خلفًا لفايلر وحتى نهاية الموسم والبطولة الإفريقية.

تحدث محمد العقباوي، حارس مرمى نادي المقاولون العرب ومدرب حراس بيراميدز سابقا، عن حقيقة ميول محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ليفربول، إلى ناديي الأهلي والزمالك.

تقدم مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، باحتجاجا رسميا لدي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحجة عدم أهلية بعض لاعبي نادي بيرسبوليس الإيراني في البطولة آسيوية.

أحمد حمدي يعلن وجهته.. ويؤكد: تجربة الجونة انتهت

أكد أحمد حمدي، لاعب الجونة، أنه وصل له عرض من روبين كازان الروسي وأبلغ فريقه. .

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