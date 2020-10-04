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ديني

علي جمعة: حسن البنا كان رجلا جاهلا لا يعي شيئا إطلاقا.. فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
د على جمعة
د على جمعة
محمد شحتة
دعا الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف، أن يحمينا الله من شر الجماعة الإرهابية، منوها أن  جماعة الإخوان تريد فرض نفسها على الشعب.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن جماعة الإخوان الإرهابية ترفض أي شخص مخالف لهم قائلا "حسن البنا كان رجلا جاهلا لا يعى شيئا إطلاقا وهذا هو طريق التفكير وأساسه".

وأشار إلى  أن السلطة والحكم هو أمر يسوقه الله عزوجل  إلى العبد ابتلاء حتى يرى أيصدق أم يكون من الكاذبين، منوها أن الذي يطلب الحكم أو الولاية لا يولى، منوها أن الدين الإسلامي وسنة النبي ليس فيها تولية أحد الحكم وهو يسعى إليه.

وأضاف، أن الولاية تكون للأكفاء الذين وهبهم الله صفات رجل الدولة والتي تكون في البعض وليس الكل،فهو الذي يتحمل المتناقضات والأحداث المتتالية ولا يفزع وينهزم، ولديه القدرة على القيادة وإدارة الأزمات وحل المشكلات.

وتابع : "الجماعة الإرهابية حكموا الدولة عاما وليس فيهم صفات رجل الدولة معرفوش يشغلوا كهربا وينظفوا البلد من أبسط الحياة كريمة ولا يحلو مشكلة البوتاجاز ورأينا رايات الإخوان وتنظيم داعش ولا يجوز الجهاد تحت هذه الرايات لأنها إرهابية.. تقوم بقتل نفس بريئة".
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