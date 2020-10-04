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فن

موجز السوشيال ميديا.. أبناء صابرين يحتفلون بعيد ميلادها.. رامي جمال يسأل جمهوره عن الموعد المناسب لطرح أحدث أغنياته.. وفتحي عبد الوهاب يوجه رسالة خاصة لسوسن بدر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:15 ص
صدى البلد
رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


نشر المطرب رامي جمال صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وسأل رامي خلال الصورة متابعيه عن الموعد المناسب لطرح أحدث أغانيه.


نشر عمر كمال فيديو جديدا عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وهو يحيي حفلا فى دولة لبنان على ألحان 
عبد الحليم حافظ اغنية "جانا الهوى".


نشر فتحي عبد الوهاب صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


ويظهر فتحي عبد الوهاب في الصورة باللون الأبيض والأسود وبمظهر فرعوني، حيث يرتدي ملابس ملوك الفراعنة.


نشر علي ربيع صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر علي ربيع في الصورة برفقة الفنان شريف منير وزميله في مسرح مصر اوس اوس.


نشرت الفنانة صابرين صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت وهى تحتفل بعيد ميلادها بتورتة أهداها لها أولادها على شكل جائزة الأوسكار.
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