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هند النعساني: أرض الكنانة بها كنوز أثرية في كل شبر من أرضها.. فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:37 ص
كشف أثرى
كشف أثرى
آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعسانى، إن مصر ليست دولة تاريخية بل جاءت ثم جاء التاريخ، لافتة إلى أن الأديب الراحل نجيب محفوظ قال تلك المقولة في وصف مصر ليؤكد على تاريخ وحضارة مصر العريقة.

وأضافت هند النعسانى، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن أرض الكنانة مازالت بها كنوز أثرية فى كل شبر من أرضها، مشيرة إلى أن أجدادنا القدماء مازال لديهم أسرار كثيرة، منوهة أن مصر شهدت بالأمس حدثا عالميا.

وتابعت أنه تم الإعلان بالأمس عن كشف أثرى كبير جدًا وهو العثور على 59 تابوتًا وعشرات المومياوات حصيلة الكشف الأثرى الجديد بسقارة، مؤكدة أن الكل فخور بأنه مصرى بعد هذا الاكتشاف المذهل.

وأشارت إلى أن التوابيت المكتشفة تعود لعهد الأسرة الـ26، وعمرهم الزمنى 2500 سنة وهى مغلقة وموجودة فى منطقة سقارة تحت بطن الارض.

وفتح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار أحد التوابيت الفرعونية التى تم اكتشافها فى منطقة سقارة الأثرية أمام جمع من السفراء والإعلاميين، حيث قال العنانى "نحضر اليوم الإعلان عن أكبر كشف أثرى فى 2020 السفراء الأجانب الأصدقاء لمصر، من أكثر من 43 دولة و200 إعلامى، لنبلغ العالم بإعلان جزء جديد من حضارتنا".

وكشف العنانى أن هذا خامس كشف فى نفس المنطقة، كان منها جبانة الحيوانات والمعروض أجزاء منها فى متحف شرم الشيخ، واليوم نعلن عن 59 تابوتا وعددا غير معلوم لازال فى باطن الأرض، ظلت مغلقة أكثر من 2600 عام.
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