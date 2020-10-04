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فن

بأغنية Lovesick Girls .. فريق Black Pink يتصدر يويتوب.. فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:36 ص
. فريق Black Pink
. فريق Black Pink
شروق ابراهيم
تصدر الفريق الغنائي الكوري Black pink لائحة الأكثر رواجا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بأغنية Lovesick Girls والتي حققت 84 مليون و111 ألف مشاهدة في يومين بعد طرحها.

كما حقق كليب اغنية  Ice Cream  للنجمة العالمية سيلينا جوميز وblackpink 311 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب، بعد مرور شهر على طرحها. 

وظهرت سيلينا جوميز في بداية الكليب كبائعة "آيس كريم"، بينما ظهرت عضوات black pink وهن يلعبن ويمازحن بعضهن البعض في أجواء مبهجة ومرحة.

يذكر أن سيلينا جوميز اتخذت إجراءً قضائيًا ضد إحدى شركات ألعاب الهاتف المحمول التي تحمل اسم Clothes Forever — Styling Game برفع دعوى تطالب بتعويض 10 ملايين دولار أمريكي بسبب استخدام صورتها واسمها دون الحصول على إذن منها. 

وأكدت سيلينا جوميز خلال عريضة الدعوى أن شركات الألعاب لم تسألها أو تحصل على إذن منها أو تخبرها باستخدام حقوق الدعاية لها.

وقامت سيلينا جوميز بتصرف غريب أثار تعجب جمهورها بقيامها بمنح علامة إعجاب "لايك" لإحدى صور حبيبها السابق جاستين بيبر بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لتعبر بهذا التصرف أنها مازالت تكن له مشاعر خاصة.

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