محمد جاد: الاكتشاف الأثرى في سقارة له مردود على السياحة.. فيديو

قال الإعلامي محمد جاد، إن الجميع فخور بمصريته بعد الإعلان عن الكشف الأثرى الكبير أمس الذى يتضمن 59 تابوتا يعود لعهد الأسرة الـ26 في سقارة، مقدما التهنئة لوزارة السياحة والمجلس الأعلى للآثار.





وأضاف محمد جاد، خلال تقديمه برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن المجلس والوزارة يبذلون جهودا كبيرة للكشف عن الآثار، مشيرًا إلى أن وزير السياحة والآثار ومدير عام المجلس الاعلى للآثار يتولون عملية الترميم للتوابيت بأنفسهم.





وتابع أن ما يقومون به نموذج لحب الوطن حيث إنهم يحرصون على القيام والإشراف على أدق التفاصيل بأنفسهم، منوهًا أن الاكتشاف ضخم حيث إنه تم العثور على عدد كبير من التمائم الأثرية وشكل أثرى على هيئة اله لشخص يدعى بديمون ويعود لنفس عهد الأسرة الـ26.





وأشار إلى أن هذا الاكتشاف الأثرى الضخم سيكون له مردود على أرض الواقع، حيث سيشجع السياحة لأن كل السائحين سيكون لديهم الفضول لمشاهدة تلك الآثار.





وأكد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الكشف الأثرى فى سقارة لم ينته بل إن أعمال البحث لا زالت مستمرة عن مزيد من التوابيت فى المنطقة الأثرية.





وأعلن أن هناك مفاجآت كثيرة في هذا الكشف الذي يحظى باهتمام رسمي وإعلامي كبير، حيث شهد المؤتمر وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، والدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف، والسفير الأمريكي بالقاهرة چوناثان كوهين، وما يقرب من 60 سفيرًا آخر لبلادهم في مصر.



