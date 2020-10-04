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أخبار العالم

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 34.7 مليون حالة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:43 ص
إصابات كورونا حول
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 34.7 مليون حالة
دعاء أبوهشيمة
تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم 34.7 مليون حالة.

وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم 34 مليونًا و706 آلاف و736 حالة.

ووصل عدد الوفيات إلى مليون و29 ألفًا و969 وفاة حتى مساء أمس. 

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة العشرين من حيث أعلى الدول تسجيلًا للإصابات والوفيات على مستوى العالم، تلتها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو وإسبانيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتشيلي وإيران والعراق وبنجلاديش.

وسجلت إصابات بفيروس كورونا في نحو 210 دول ومناطق منذ اكتشاف الوباء في الصين أواخر العام الماضي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن توفير أداة اختبار جديدة يمكنها تشخيص الإصابة بفيروس كورونا خلال دقائق، وهو ما من شأنه أن يعزز بدرجة كبيرة قدرة البلدان ذات الدخل المتوسط والمحدود على رصد انتشاره.

يأتي ذلك فيما قال باحثون إن عدد حالات الوفاة في أنحاء العالم تجاوز مليون شخص، وذلك مع استمرار تسجيل زيادات حادة في أعداد الإصابة الجديدة في العديد من الدول.

ويمكن أن يُحدث الاختبار الجديد، الذي تبلغ تكلفته خمسة دولارات، تحوّلا في تتبع مرض كوفيد-19 في البلاد الأقل ثراء، التي تعاني نقصا في موظفي القطاع الصحي وعجزا في المختبرات.

وسيوفر اتفاق مع شركات مُصنّعة 120 مليون وحدة اختبار على مدى ستة أشهر.


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