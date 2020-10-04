هند النعساني: وسائل الإعلام العالمية تابعت الاكتشافات الأثرية بسقارة.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعسانى ، إن لدينا تاريخا وآثارا نفتخر بها في العالم كله، لافتة إلى أن الخبيئة التى تم الكشف عنها فى منطقة العساسيف فى 2019 تشبه الخبيئة التى تم اكتشافها والإعلان عنها أمس، مشيرة إلى أن 59 تابوتا أثر يا تم اكتشافها تحت بطن الأرض داخل 3 آبار للدفن.





وأضافت هند النعسانى، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن تلك الآبار كانت أعماقها مختلفة ما بين 12 و15 مترا، مشيرة إلى أن هناك فنا وإبداعا لتلك التوابيت التى حافظت على جودتها طوال تلك الفترة.





وتابعت: "التوابيت منقوش عليها وعليها زخارف ملونة بألوان زاهية ومبهجة جدًا، وكأنها صنعت أمس وليس منذ 2500 سنة، مما يدل ويؤكد جودة وفخامة الفن والحضارة المصرية الكبيرة".





وأشارت إلى أن الحدث العالمى تم أمس بحضور عدد كبير من سفراء الدول المختلفة كما أن وسائل الإعلام العالمية كانت تتابع الحدث عن كثب.





وأكد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الكشف الأثرى فى سقارة لم ينته بل إن أعمال البحث لازالت مستمرة عن مزيد من التوابيت فى المنطقة الأثرية.



