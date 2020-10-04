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فن

شاهيناز: سعيدة بنجاح حياتي أحلى

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
قالت النجمة شاهيناز إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن ألبوم "حياتي أحلى"  الذي قدم الفترة الماضية.

تابعت في تصريح لصدى البلد: الألبوم عبارة عن 8 أغان متنوعة ما بين الحزن والفرح وأيضا قدمت اللون الاجتماعي.

وقد طرحت المطربة شاهيناز من ألبومها الجديد أغنية "توتة توتة" وحققت نجاحا كبيرا، وتتعاون شاهيناز في الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء منهم محمد عبد الحميد ومصطفي الريدي وايمن الشحات ومحمد الصواف، كما قام ادم حسين بتلحين.


وطرحت شاهيناز مؤخرا أغنية "شبكنى" على عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، وهى من كلمات الدسوقى فتحى، وألحان وتوزيع محمد ضياء، وحققت حتى الآن نسب استماع عالية. 
 
يشار إلى أن المطربة شاهيناز قدمت العديد من الأغانى على مدار مشوارها الفنى، منها "كمان كمان"، و"أحب أعيشلك"، و"قولي قولي"، وغيرها من الأغانى التى لاقت نجاح كبير على مستوى الوطن العربى .
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