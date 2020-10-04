تتجاهلها الكثير من النساء.. 5 علامات شائعة لمرض السكري

يمكن أن يكون مرض السكري قاتلًا عندما يتم تجاهل أعراضه، وتشير الدراسات إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة ب مرض السكري في الأربعينيات من العمر مقارنة بالرجال، ويمكن أن يكون هذا بسبب انقطاع الطمث إليك إشارات تحذيرية للإصابة ب السكرى يقدمها موقع "برايت سايد" لا تتجاهليها.









نقصان أو زيادة الوزن غير المبررة

يمكن أن يسبب مرض السكري زيادة كبيرة في الوزن أو فقدان الوزن لدى المريض. قد تظهر بعض النساء فقدان الوزن بسبب فقدان الشهية، بينما تظهر أخريات زيادة الوزن بسبب الجوع الشديد، تذبذب الوزن هو علامة على مرض السكري لدى المرأة.







. التهاب المسالك البولية

. رائحة الفم الكريهة

. خدر في اليدين والقدمين

. بقع داكنة حول الرقبة والإبط





يمكن أن تؤثر مقاومة الأنسولين سلبًا على الكلى وتسبب الفشل الكلوي أو تلف الكلى الحاد، هذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب المسالك البولية.رائحة الفم الكريهة علامة بيولوجية لمستويات الجلوكوز المرتفعة في الجسم، إنه شائع في الأشخاص المصابين بداء السكري، تحدث رائحة الفم الكريهة أو تنفس الأسيتون بسبب إفراز الكبد للكيتونات، يحدث هذا عندما لا يتمكن الجسم من استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة ، لذلك يمتص الدهون لإنتاج الطاقة.يمكن أن تكون مشاكل الأعصاب مثل التنميل في اليدين والقدمين والوخز وانخفاض الإحساس والشعور مثل النار والدبابيس والإبر في اليدين والقدمين علامة على مرض السكري، ويرجع ذلك إلى قلة تدفق الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة وتلف الأعصاب.وجود البقع الداكنة خول الابط والرقبة من علامات الإصابة بالسكرى في المراحل المبكرة.