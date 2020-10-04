AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تتجاهلها الكثير من النساء.. 5 علامات شائعة لمرض السكري

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يمكن أن يكون مرض السكري قاتلًا عندما يتم تجاهل أعراضه، وتشير الدراسات إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري في الأربعينيات من العمر مقارنة بالرجال، ويمكن أن يكون هذا بسبب انقطاع الطمث إليك إشارات تحذيرية للإصابة بالسكرى يقدمها موقع "برايت سايد" لا تتجاهليها.


نقصان أو زيادة الوزن غير المبررة

يمكن أن يسبب مرض السكري زيادة كبيرة في الوزن أو فقدان الوزن لدى المريض. قد تظهر بعض النساء فقدان الوزن بسبب فقدان الشهية، بينما تظهر أخريات زيادة الوزن بسبب الجوع الشديد، تذبذب الوزن هو علامة على مرض السكري لدى المرأة.

. التهاب المسالك البولية

يمكن أن تؤثر مقاومة الأنسولين سلبًا على الكلى وتسبب الفشل الكلوي أو تلف الكلى الحاد، هذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب المسالك البولية.

. رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة علامة بيولوجية لمستويات الجلوكوز المرتفعة في الجسم، إنه شائع في الأشخاص المصابين بداء السكري، تحدث رائحة الفم الكريهة أو تنفس الأسيتون بسبب إفراز الكبد للكيتونات، يحدث هذا عندما لا يتمكن الجسم من استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة ، لذلك يمتص الدهون لإنتاج الطاقة.

. خدر في اليدين والقدمين

يمكن أن تكون مشاكل الأعصاب مثل التنميل في اليدين والقدمين والوخز وانخفاض الإحساس والشعور مثل النار والدبابيس والإبر في اليدين والقدمين علامة على مرض السكري، ويرجع ذلك إلى قلة تدفق الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة وتلف الأعصاب.

. بقع داكنة حول الرقبة والإبط

وجود البقع الداكنة خول الابط والرقبة من علامات الإصابة بالسكرى في المراحل المبكرة. 
Advertisements

موضوعات متعلقة

فوائد القرفة باللبن والزنجبيل

انتبه.. رائحة الجسم الكريهة تشير إلى الإصابة بالأمراض

مريض السكر يعاني من رائحة الفم الكريهة.. دراسة تكشف العلاقة

علامات تدل على ارتفاع معدل السكر في الدم .. أبرزها زيادة التعب

ترشيحاتنا

اعتدوا عليها وأحرقوها .. مظاهرات غاضبة في الهند بسبب واقعة اغتصاب جماعي .. صور

#قناة_الزمالك خط_أحمر .. الجمهور يدعم قناة النادي بعد فصل الإرسال

بعد تعافيه من السرطان.. الجمهور يبحث عن جمال يوسف

الإفتاء: هذا العمل يجعلك رفيق النبي في الجنة

بعد توقف 9 أشهر .. المسجد الحرام يستقبل المعتمرين بفرحة عارمة

أهم الأخبار .. شفاء الفنان جمال يوسف من السرطان.. وإغلاق طريق الواحات كليا في التقاطع مع الدائري

AdvertisementS

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

كيف سيتم التعامل مع أي مدرسة تظهر فيها حالات كورونا في العام الدراسي الجديد؟ | الخطة كاملة

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

وزارة الأوقاف تكشف لـ صدى البلد موعد اكتمال صفوف المصلين وفتح الأضرحة ودورات المياه بالمساجد

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

أخبار الرياضة.. عطل فني يضرب قناة الزمالك.. موقف فايلر من تدريب بيراميدز.. ووجهة أحمد حمدي بعد الجونة

شاهد.. زاهي حواس يحرج مذيعة إكسترا نيوز على الهواء

شاهد.. لحظة إحراق المصاحف على يد دنماركيين والشرطة تعتقل من يمنعهم

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

نائب مدير مستشفى حميات إمبابة يكشف عن موعد بدء الموجة الثانية لـ كورونا.. فيديو

محتشمة وأنيقة.. 10 صور تكشف عن إطلالات صابرين في عيد ميلادها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد توقف 9 أشهر .. المسجد الحرام يستقبل المعتمرين بفرحة عارمة

القائمة الكاملة لأسعار كيا 2020 / 2021 في مصر

محتشمة وأنيقة.. 10 صور تكشف عن إطلالات صابرين في عيد ميلادها