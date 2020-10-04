مصرع طفل إثر سقوط باب حديدي عليه بسوهاج

لقي طفل مصرعه إثر سقوط باب حديدي عليه داخل ورشة حدادة خاصة بوالده، بمركز دار السلام شرقي محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام بورود بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول الطفل "تامر. م. ع. م"، 5 سنوات، جثة هامدة، ادعاء سقوط جسم صلب عليه.





وبالانتقال والفحص وبسؤال والده "محمد. ع"، 24 عامًا، قرر أنه أثناء لهو نجله داخل ورشة الحدادة الخاصة به سقط عليه باب حديدي ما نتج عنه إصابته بكسر بقاع الجمجمة، ونزيف بالمخ، ما أدى لوفاته في الحال، ونفى الشبهة الجنائية.



