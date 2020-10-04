كاميرات المراقبة التقطتها.. رد فعل شابة بعد قبولها في الوظيفة.. فيديو

التقطت كاميرات المراقبة في جورجيا شابة أثناء خروجها من الشركة التي كانت قدّمت أوراقها بها للحصول على وظيفة، وبعد انتظار الرد لأسابيع وصلتها رسالة الموافقة .

وفقًا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ،فإن موظفة بالغة من العمر 29عاما ، رصدتها كاميرات المراقبة أمام إحدى الشركات في جورجيا وهي تقفز فرحا بعد قراءتها لرسالة وردت إلى هاتفها .





كانت مديرة الشركة تتبعها من نافذة مكتبها بعد خروجها من الشركة وسؤالها عن طلبها للعمل في الشركة إذا تم قبوله أو رفضه، وأخبرها العاملون أن الشركة سترسل لها رسالة القبول في حال أنها تم قبول أوراقها للعمل بالشركة .





خرجت الشابة وبعد لحظات، التقطت كاميرات المراقبة الفتاة وهي ترقص فرحًا بعد أن نظرت في هاتفها ويبدو أنها قرأت شيئًا مفرحًا دفعها للقفز والضحك في جراج الشركة.





الفضول في قلب مديرة الشركة دفعها للتأكد من السبب الذي أسعد الفتاة في ذلك اليوم، وأثناء أول يوم للعمل لها في الشركة عرضت المديرة عليها ذلك المقطع وأكدت الفتاة أنها كانت رسالة القبول في الوظيفة التي طالما كانت تحلم بها في الشركة.