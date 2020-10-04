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بين الناس

منعا للكوارث.. سكان بوابة 3 بحدائق الأهرام يطالبون بتشغيل أعمدة الإنارة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
احمد قطب
أرسل القارئ أحمد عماد شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" متضررًا من الظلام الدامس في إحدى مناطق حدائق الأهرام. 

وقال عماد في شكواه: "نحن سكان منطقة ص بحدائق الأهرام بالبوابة الثالثة منقرع، نعاني من الظلام الدامس بسبب عدم إنارة كشافات الشارع ممكن يمكن أن تتسبب في كوارث لأبنائنا". 

وأوضح أن سكان المنطقة قدّموا عدة شكاوى ولكن دون جدوى. 

وطالب المسؤولين بحي الهرم وجمعية حدائق الأهرام بسرعة حل هذه المشكلة رأفةً بأهالي المنطقة. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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